Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти

Москва. 1 марта. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря оптимистичным сигналам с внешних рынков, дешевеющей нефти и снижению напряженности относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 74,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,3 руб./EUR1, подешевев на 77 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,6 копейки - до 80,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 марта 39,25 копейки, до 74,0448 руб./$1, и уменьшил курс евро на 92,82 копейки, до 89,4461 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря внешнему позитиву, дорожающей нефти и ослаблению санкционных рисков. Спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов продолжает поддерживаться ожиданием принятия новой программы стимулирования американской экономики после его одобрения Палатой представителей Конгресса США. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената.

Пакет мер объемом $1,9 трлн был предложен президентом страны Джо Байденом. Он предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в понедельник запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Решение постпредов принято без обсуждения. Известно, что на этой стадии невозможно обнародование имен или числа подпадающих под санкции лиц.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Публикация информации о санкциях в "Официальном журнале" ЕС ожидается во вторник.

Рубль перестал реагировать на новости о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС из-за Навального после того, как стало известно, что ограничительные меры коснутся лишь физических лиц и не затронут финансовую систему страны или другие существенные для экономики области

"Заметное улучшение внешнего фона повлекло позитивный старт первого месяца весны на внутренних торгах в понедельник. Такой настрой сложился на сочетании ряда факторов. Так, в США регулятор одобрил применение вакцины Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Палата представителей - пакет фискальных мер объемом в $1,9 трлн, который отправляется на голосование в Сенате. При этом дополнительное успокоение привносит стабилизация обстановки на долговом рынке, где показатель доходности 10-летних трежерис США скорректировался под отметку 1,5% после ралли, которое спровоцировало панику на рынках на минувшей неделе. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы вернуть спрос на риск. Кроме того, наша валюта получает дополнительную поддержку со стороны рынка нефти, где Brent удерживается на плаву после недавней коррекции, демонстрируя готовность к возобновлению роста", - подчеркивает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Рубль поддерживают risk-on-настроения и ослабление санкционной риторики. В то же время, "в течение недель" будут конкретизированы новые санкции со стороны США. Пока не известно, насколько значимыми они будут, но в базовом сценарии мы предполагаем, что меры будут точечными. В ближайшие дни мы ожидаем, что курс рубля продолжит торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Поведение рубля, нефти и рынка акций (в РФ и в США), вероятно, в ближайшие дни будет похожим. Эта похожесть - в формировании ценовых диапазонов. Наиболее стабильным представляется рубль: его укрепления вслед за ростом нефти не было, а ожидания новых жестких антироссийских санкций вряд ли может оправдаться. 73-76 рублей за доллар, видимо, пока зона притяжения", - говорит Андрей Хохрин, гендиректор ООО "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Цены на нефть растут в понедельник, рынок на этой неделе ждет новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля 2021 года. Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,95% - до $65,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,94% - до $62,08 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают растущие ожидания скорого принятия нового пакета стимулов в США.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 8 б.п. - до 4,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 4,93% годовых.