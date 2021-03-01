Возможно повышение ключевой ставки ЦБ до 5% к концу 2021г - Совкомбанк

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 5% к концу текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Пик годовой инфляции на уровне 5,6% будет достигнут в марте и далее рост потребительских цен будет постепенно замедляться, в том числе по мере выхода из базы расчета высоких значений марта-апреля 2020 года, полагает Васильев. По итогам года эксперт ожидает увидеть инфляцию на уровне 4,7%.

"В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены. Кроме этого, в ближайшие месяцы ожидается постепенное снятие карантинных ограничений, что приведёт к росту деловой активности. Реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности также будет толкать цены вверх. Ожидаем, что для сдерживания инфляции Банк России уже в марте начнёт постепенное повышение ключевой ставки и к концу года доведёт её до 5% с текущих 4,25%", - пишет аналитик Совкомбанка.

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