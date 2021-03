BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Applied Materials и Owens Corning, говорится в комментарии инвесткомпании.

"На этой неделе в топ-5 мы включаем Applied Materials - лидера сегмента оборудования для производства полупроводников по выручке и доле рынка. По мере восстановления мировой экономики после пандемии в календарном 2021 году процесс цифровой трансформации компаний, секторов и мировых экономик подстегнет спрос на оборудование для производства пластин. Компания также ожидает восстановление спроса на оборудование для производства дисплеев в сегменте OLED- и высокодиагональных телевизоров. В то же время отмечается стремительный рост бизнеса глобальных услуг компании", - указывают эксперты.

Еще один новичок в рейтинге - Owens Corning, ведущий мировой производитель композитных и строительных материалов. "В компанию пришел новый CEO, реализующий стратегию увеличения рентабельности и EPS. Сегменты композитных и кровельных материалов демонстрируют рост, частично вызванный повышением интереса к дому как месту укрытия в период пандемии. Компания демонстрирует стабильные балансовые показатели, а менеджмент недавно повысил дивиденды на 8%. С фундаментальной точки зрения, бумага торгуется с большим дисконтом к другим производителям строительных материалов", - отмечают в инвесткомпании.

Аналитики сохраняют в фаворитах Cisco - одного из мировых лидеров производства сетевого оборудования. Выручка и скорректированная EPS Cisco за финансовый II квартал 2021 года превзошли консенсус: оба показателя приблизились к уровням прошлого года, несмотря на трудности на корпоративном рынке. "Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам компании с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $65 за штуку", - пишут в BCS Global Markets.

Прочные позиции в топ-5 занимает Pfizer - крупнейший мировой разработчик и производитель фарм- и биопрепаратов. "Pfizer расширяет производство, чтобы выполнить обязательство по поставке 2 млрд доз вакцины против COVID-19 к концу 2021 года. Менеджмент ожидает выручку от вакцины на уровне $15 млрд в 2021 г., что сделает препарат самым крупным продуктом в портфеле Pfizer. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам Pfizer с целевой ценой $55 за штуку", - указывают аналитики инвесткомпании.

Остаются в списке привлекательных и акции крупнейшего в мире онлайн-ритейлер Amazon, констатируют эксперты. Результаты компании за IV квартал 2020 года заметно превзошли консенсус. Выручка выросла на 44% г/г, EPS (GAAP) - на 118%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.