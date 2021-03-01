Индекс S&P 500, скорее всего, покажет рост на торгах в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в ходе предстоящей сессии в понедельник будет склонен к росту и протестирует уровень 3870 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка нашел сильную поддержку в области психологически значимого уровня 3800 пунктов, у которого пролегает 50-дневная скользящая средняя и где краткосрочная коррекция способна завершиться", - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии.

Также Денисламов полагает, что в к краткосрочной перспективе волатильность будет повышенной, и определяющим фактором привлекательности рынка акций США останутся доходности "трежерис". Впрочем, отмечает он, позитив в новостном фоне преобладает, поэтому акции способны развернуться вверх после снижения на прошлой неделе.

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