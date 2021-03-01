"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Texas Instruments с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Texas Instruments Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 20-24 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: $162, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага устойчиво движется в рамках растущего тренда, начиная с марта 2020 года. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $200. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $162, риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

По мнению экспертов, бизнес Texas Instruments очень устойчив, так как сочетает в себе не только производство встроенных процессоров, микроконтроллеров, но и аналоговых компонентов. "Такая бизнес-комбинация позволяет компании работать одновременно на нескольких рынках, разрабатывать и предлагать комплексные продукты, что в совокупности обеспечивает ей высокий потенциал для дальнейшего роста", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Компания Texas Instruments является производителем полупроводниковых приборов, микросхем, аналоговых полупроводников и цифровых сигнальных процессоров. Помимо перечисленного, компания производит продукцию различного назначения. Например, профессиональные калькуляторы, оборудование для измерения сейсмической активности и прочее.

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