"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норникеля" с целью 26940 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от 24000 руб., потенциальная доходность: 12,25%, стоп-приказ: 22900 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа, существенная коррекция в размере 18,5% от уровня выше 28000 руб. завершена. Сильный уровень поддержки находится в районе 23000 руб. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте цены выше 24000 руб. При покупке на 16,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на 22900 руб., риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,67", - указывают аналитики "Финама".

По их мнению, драйвером снижения котировок компании выступили негативные новости - обрушение здания перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, а также более существенная новость 12 февраля о частичной приостановке деятельности рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за поступления грунтовых вод в горную выработку рудников.

"После окончания работ по ликвидации последствий подтоплений на рудниках будут опубликованы прогнозы производства металлов. Предположительно, масштабы ущерба для производственной программы "ГМК Норильского Никеля" окажутся менее выраженными, чем недавняя коррекция, поэтому возврат котировок в район 27000 руб. станет весьма вероятным сценарием", - прогнозируют эксперты.

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