Sber CIB повысил целевую цену акций "РусАла" до 62,05 руб. за штуку, говорится в комментарии инвестбанка.

Цены на алюминий на Лондонский бирже металлов (LME) превысили $2 100 за тонну. На взгляд аналитиков Sber CIB, рыночные оценки акций "РусАла" необоснованно занижены. Эксперты инвестбанка повысили целевую цену компании до 62,05 руб. за акцию (потенциал роста 60%).

"Ситуация на рынке алюминия улучшается благодаря восстановлению глобальной экономики, ожиданиям, что в Китае замедлится рост мощностей, а также перспективам дополнительного спроса на фоне развития "зеленой" экономики. Мы повышаем прогноз цен на алюминий на 2021 год до $2 050 за тонну, на 2022 год - до $2 150 за тонну", - отмечают эксперты инвестбанка.

На фоне высоких цен на алюминий и довольно слабого рубля аналитики Sber CIB ожидают значительного роста прибыли "РусАла". EBITDA алюминиевого бизнеса в 2021 году составит $2,15 млрд, а свободные денежные потоки достигнут $0,4 млрд.

Кроме того, аналитики Sber CIB полагают, что, в зависимости от размера дивидендов "Норникеля", в этом году "РусАл" может завершить год с чистым долгом всего $4-4,5 млрд против около $6 млрд на конец 2020 года.

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