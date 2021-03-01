ОГК-2 наиболее привлекательна среди "дочек" ГЭХа в кратко- и среднесрочной перспективе - "ВТБ Капитал"

ПАО "ОГК-2" имеет самую высокую инвестиционную привлекательность среди дочерних электроэнергетических компаний ООО "Газпром энергохолдинг" в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

"ОГК-2" обладает следующими факторами привлекательности: хорошие перспективы роста прибыли на акцию, дивидендная доходность бумаг 7-10% в год на период четырех лет, высокая доходность свободного денежного потока, а также значение коэффициента P/E на среднем уровне для российских публичных электроэнергетических компаний", - говорится в обзоре инвестбанка.

Между тем эксперты отмечают и ряд негативных факторов.

"Однако есть и существенные негативные факторы. Прежде всего, в структуре бизнеса высока доля угольной генерации (даже после продажи Красноярской ГРЭС-2) - на нее приходится 31% выручки и 29% скорректированной EBITDA в 2021 году. Помимо этого, списания по-прежнему трудно прогнозировать, а сделки по ряду активов ("РЭП Холдинг", "Мосэнерго", Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС, Свободненская ТЭС) увеличивают риск корпоративного управления", - пишут аналитики.

По их мнению, инвесторов привлекает в основном высокая дивидендная доходность по акциям "ОГК-2", и их ожидания, вероятнее всего, оправдаются в этом дивидендном сезоне.

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