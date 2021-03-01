Рубль на текущей неделе может продолжить укрепление - "ЛОКО-Инвест"

Рубль на текущей неделе может возобновить медленный рост, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль стал одной из двух ЕМ валют, показавших рост к доллару по итогам пятницы (0,17%), причем рост к бивалютной корзине был еще более выраженным. Сохранение довольно комфортных цен на нефть будет и далее оказывать поддержку. Исторически, именно в марте рубль показывал наиболее заметное укрепление, хотя это происходило и не всегда. Завершение основных налоговых выплат платежами по налогу на прибыль может немного поддержать рубль, но дальнейшие действия экспортеров будут, скорее, определяться их восприятием глобальных факторов", - отмечает Полевой.

Из локальных факторов эксперт выделяет предстоящий анонс объема покупок валюты от Минфина на март, который может немного увеличиться с 46 до приблизительно 60 млрд руб., что, тем не менее, будет все равно комфортно для рубля. Полевой напоминает, что из-за перевода заметной части месторождений с ПДПИ на НДД, который выплачивается поквартально, общий объем операций в феврале-марте будет оставаться несколько заниженным. "В целом, каких-то серьезных рисков для рубля по-прежнему не видим, поэтому на этой неделе он может возобновить медленный рост", - заключает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.