Котировки нефти, скорее всего, будут торговаться около $65-66,5/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться около $65-66,5 за баррель в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Надежды на скорое одобрение дополнительных стимулов в США поддерживают интерес спекулянтов к рисковым активам. Это пока снижает градус напряжения относительно заседания стран ОПЕК+ на текущей неделе, где есть риски смягчения квот, а значит, появления на рынке дополнительного объема предложения, отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Также, обращает внимание аналитик, нет реакции и на статистику по деловой активности в промышленном секторе Китая, которая в феврале опустилась до минимумов с мая 2020 года. Но данные учитывают длительные выходные из-за Нового года по лунному календарю и все равно находятся выше пограничного уровня в 50 пунктов.

"На понедельник мы полагаем, что котировки нефти марки Brent будут находиться в районе $65-66,5 за баррель", - указывает Крылова.

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