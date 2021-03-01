Рынок акций РФ утром подрос во главе с АДР Ozon вслед за миром, просели металлурги

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США пакета стимулов объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи поднялся до 3370 пунктов во главе с перепроданными ранее АДР Ozon, при этом просели бумаги металлургов на фоне укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3370,08 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1434,18 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 74,07 рубля (-0,56 рубля), золото стоит $1751,9 за тройскую унцию (+1,3%).

Подорожали АДР Ozon (+6,5%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,9% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, утром в понедельник настроения на рынках оптимистичные, поводом к покупкам выступает прохождение в субботу плана Байдена в Палате представителей. Индекс МосБиржи попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов, в дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейший рост спроса на рисковые активы, включая российские акции. Однако под конец торгов возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 3400 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляет публикация финансовых результатов "Интер РАО" и "Детского мира" (MOEX: DSKY).

Важным фактором останется ситуация с распространением коронавируса. Дальнейшее замедление темпов пандемии будет позитивно влиять на настроения рынков, как и продолжение процесса вакцинации. Негативным фактором может выступить появление новых штаммов, что представляет угрозу для эффективности вакцин, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, завершение индексом МосБиржи прошлой недели ниже отметки 3400 пунктов дало сигнал на продолжение краткосрочного нисходящего тренда с целью движения в район 3280 пунктов. Однако в понедельник произошел отскок вверх на фоне роста внешних площадок - мировые инвесторы обрадовались одобрению Палатой представителей Конгресса США законопроекта о вливании в экономику США $1,9 трлн и начали откупать сильно просевшие в последние дни активы. Вполне возможно, что этот эффект будет краткосрочным, поскольку еще на прошлой неделе эти деньги многие рассматривали как увеличение инфляционных рисков.

Локально можно делать ставку на акции Сбербанка (272,3 рубля), которые находятся в "восходящем треугольнике", и пробитие отметки 273 рубля может спровоцировать технический рост с целью ухода в район исторических максимумов. Внешний фон способствует преодолению преграды, но для дальнейшего уверенного роста нужно продолжение мирового позитива. Похоже, что в последние дни Сбербанк получает усиленную поддержку от притока средств нерезидентов, которые увеличили вложения в акции крупнейшего российского банка на фоне проблем у "Норникеля".

Рост акций "Норникеля" пока стоит рассматривать как закрытие "шортов", тем более бумаги локально перепроданы. Дальнейшая динамика акций ГМК будет зависеть от оценки влияния недавних аварий на выпуск продукции. Но нет особых сомнений, что компания справится с проблемами и акции ГМК вновь будут одними из лучших на российском рынке.

Более тревожная ситуация с золотом. Котировки пробили в пятницу поддержку $1770 за тройскую унцию, и теперь следующей поддержкой выступит район $1680. Золото делает попытки вернуться выше отметки $1770, и если это получится, то негативный сценарий может быть отменен. В нефтянке увлекаться покупками пока не рекомендуется, с очень большой вероятностью нисходящая коррекция в нефти возобновится и вновь потащит акции сектора вниз, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, март начинается на позитивной ноте благодаря новостям вокруг пакета помощи в США объемом $1,9 трлн, который теперь отправится на утверждение в Сенат. Кроме того, в США начнется применение вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson.

Статистика по деловой активности в секторе услуг и промышленности КНР в феврале не оправдала прогнозов, вероятно, в том числе ввиду празднования Нового года по лунному календарю, но все же вторая по величине экономика мира продолжает рост (индикаторы остаются выше ключевой отметки 50 пунктов). Нефть отскакивает вверх, но на неделе сохраняются риски развития снижения в район $62 за баррель Brent, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика. Наиболее важным событием ближайших дней станет ежемесячное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором весьма вероятно объявление о постепенном наращивании нефтедобычи с апреля.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшие важные сопротивления расположены у 3405 и 1440 пунктов. Краткосрочные настроения в целом могут сместиться в сторону более негативных, в связи с чем позже на неделе не исключено возвращение к продажам рисковых активов и развитие нисходящей коррекции по нефти при наращивании добычи ОПЕК+. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3290-3410 пунктов, считает Кожухова.

В США в пятницу снизились индексы Dow Jones (-1,5%) и S&P 500 (-0,5%), подрос индекс Nasdaq (+0,6%), причем последний показал максимальное недельное падение (-4,9%) конца октября.

Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США в четверг вызвало скачок их доходности, что привело к падению фондового рынка и особенно акций технологических компаний, пишет MarketWatch. В четверг доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 13 базисных пунктов, до 1,51% - максимума более чем за год. В пятницу она снизилась до 1,43%. С начала года доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 50 базисных пунктов - резкий рост для показателя, который используется для определения ипотечных ставок и ставок автокредитов, отмечает CNBC.

Благодаря скачку доходности облигации становятся более привлекательными для инвесторов, чем акции. Акции технологических компаний, которые обычно имеют бОльшую задолженность и стоимость которых наиболее переоценена, особенно чувствительны к росту доходности облигаций.

Экономисты и менеджеры отмечают, что рынок облигаций реагирует на позитивные экономические данные на фоне вакцинации от COVID-19 и улучшение прогнозов ВВП. Однако эта тенденция может свидетельствовать о предстоящем ускорении инфляции, превышающем ожидания.

По данным Минторга США, доходы населения страны в январе выросли на 10% (максимум с апреля 2020 года) при прогнозах роста на 9,5%, а расходы выросли на 2,4% (максимум с июня 2020 года) при ожидавшемся повышении на 2,5%.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,5%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE прибавляет более 1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,2%).

Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Предложенный Байденом план включает в себя увеличение минимальной заработной платы с $7,25 до $15 в час, и Палата представителей оставила этот пункт в одобренном ею законопроекте. Однако шансов на то, что он будет одобрен Сенатом, нет, пишет Bloomberg.

Демократы стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным.

С начала пандемии COVID-19 Конгресс одобрил уже несколько пакетов мер поддержки экономики, и новый план, как считают демократы, поможет стране вернуться к нормальному состоянию.

Республиканцы в основном выступают против законопроекта, считая его чрезмерно крупным, а также нерациональным, с учетом того, что экономика США уже восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

На нефтяном рынке цены в понедельник растут в преддверии встречи ОПЕК+ 4 марта, где будут обсуждаться квоты на добычу с апреля 2021 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $65,66 за баррель (+1,9% и -2,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $62,67 за баррель (+1,9% и -3,2% в пятницу).

Заседанию ОПЕК+ будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+12,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+11%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+8,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,4%).

Подросли бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+0,8%) на фоне выхода отчета за 2020 год по РСБУ: чистая прибыль выросла на 28,4% по сравнению с показателем 2019 года - до 6,763 млрд рублей. Выручка снизилась на 7,3% - до 84,158 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,9 млрд рублей (из них 2,645 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,06 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,11 млрд рублей - на акции "Интер РАО").