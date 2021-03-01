Рост спроса Минфина на валюту в ближайшие месяцы не позволит рублю значимо укрепиться даже при высоких ценах на нефть - Газпромбанк

Повышение спроса Минфина на валюту в ближайшие месяцы не позволит рублю значимо укрепиться даже при высоких ценах на нефть, полагают аналитики Газпромбанка.

Эксперты сохраняют свой прогноз курса рубля на уровне 73 руб./$1 в марте-апреле.

"Мы ожидаем незначительного укрепления курса рубля до 73 руб./$1 в марте-апреле на фоне сохранения высоких цен на нефть. Однако действие бюджетного правила продолжит сдерживать влияние нефтяных котировок на валютный рынок. При этом во втором полугодии 2021 года нефть может подешеветь по причине увеличения добычи в ряде стран (Ливия, Иран, Венесуэла и США). Этот риск наложит свой отпечаток и на динамику курса рубля. В результате мы ожидаем, что курс рубля к доллару может оказаться вблизи 72 руб./$1 в среднем в этом году", - говорится в обзоре банка.

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