Акции Nvidia, Apple и Moderna будут интересны на текущей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Nvidia Corp., Apple Inc. и Moderna Inc. на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко отмечает, что Nvidia представила отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Результаты оказались выше консенсус-прогноза аналитиков. Выручка выросла на 61,1% г/г, до $5 млрд. Чистая прибыль выросла на 53,4% г/г, до $1,5 млрд. В пятницу акции NVDA прибавляют около 2,5%, котировка - $547. Бумаги начали отходить от верхней границы боковика (590-610). В районе $510-500 акции могут нащупать поддержку, указывает аналитик.

Акционеры Apple во вторник проголосовали за переизбрание совета директоров. По данным CNBC, на собрании генеральный директор Тим Кук сообщил о планах увеличения дивидендов компании. По его словам, за последние четыре квартала выплаты дивидендов составили $14 млрд. Последняя выплата составила $0,205 на акцию. "Котировка на пятницу - около $125. На этой отметке проходит локальное сопротивление. В случае его прорыва увеличится вероятность возврата к $135-137. При негативном сценарии зона поддержки - $110-105", - отмечает Холоденко.

"Акции биофармацевтической компании Moderna просели на прошлой неделе. Бумаги протестировали уровень поддержки $137, - напоминает эксперт BCS Express. - Сейчас они находятся в районе сопротивления $160. При прорыве этой отметки следующий уровень - $170. При негативном сценарии возможен откат в район $137-130".

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