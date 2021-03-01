Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание, что с понедельника Московская биржа удлиняет торги на валютном, срочном и рынке драгметаллов - они будут стартовать в 7:00 МСК.

По мнению экспертов инвестбанка, в четверг в центре внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, где участники картеля обсудят увеличение добычи нефти в апреле.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что в среду и в пятницу в США опубликуют данные по рынку труда, а в России на текущей неделе продолжится публикация финансовых отчётностей крупнейших компаний с результатами 2020 года.

1 марта:

- Московская биржа с понедельника начинает торги на валютном, срочном рынке и рынке драгметаллов в 7:00 МСК;

- Финансовые результаты "Интер РАО", "Детский мир" за 2020 год;

- Производственные PMI за февраль в России, США, еврозоне, Китае;

- Инфляция за февраль в Германии и Италии.

2 марта:

- Финансовые результаты "АЛРОСА", "РусГидро" за 2020 год;

- Выступление представителя ФРС США Лейл Брейнард;

- Инфляция за февраль в еврозоне.

3 марта:

- Финансовые результаты Polymetal за 2020 год;

- Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель обсудят возможное смягчение коронавирусных ограничений;

- Публикация "Бежевой книги" ФРС США;

- Недельная инфляция в России;

- Индексы PMI за февраль в России, США, еврозоне, Китае;

- Изменение занятости в США от ADP за февраль.

4 марта:

- Встреча ОПЕК+;

- Финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru, "МТС", "М.Видео-Эльдорадо", "Юнипро";

- Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- Безработица и розничные продажи за январь в еврозоне;

- Заказы на производстве в январе и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

5 марта:

- Ежемесячный отчёт по рынку труда в США (NFP);

- Начало ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей;

- Инфляция за февраль в России.

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