Газпромбанк рекомендует использовать временную слабость котировок GDR X5 как возможность для покупки

Газпромбанк рекомендует использовать временную слабость рыночной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group для покупки бумаг ритейлера, говорится в обзоре банка.

"IPO онлайн-подразделения X5 Retail Group будет способствовать выделению стоимости этого бизнеса в общей стоимости компании и, как следствие, росту рыночной капитализации X5. На текущий момент рынок не дает никакой дополнительной стоимости этому бизнесу, поскольку не приносит позитивный вклад в консолидированную EBITDA. Ранее X5ориентировала на более ранние сроки IPO онлайн-бизнеса. В этом контексте новость выглядит как небольшой негатив", - пишут аналитики.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 и советуем рассматривать временную слабость их котировок как возможность для покупки", - добавляют эксперты.

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