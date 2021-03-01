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01 марта 2021 года 10:49
Газпромбанк рекомендует использовать временную слабость котировок GDR X5 как возможность для покупки
Газпромбанк рекомендует использовать временную слабость рыночной стоимости глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group для покупки бумаг ритейлера, говорится в обзоре банка. "IPO онлайн-подразделения X5 Retail Group будет способствовать выделению стоимости этого бизнеса в общей стоимости компании и, как следствие, росту рыночной капитализации X5. На текущий момент рынок не дает никакой дополнительной стоимости этому бизнесу, поскольку не приносит позитивный вклад в консолидированную EBITDA. Ранее X5ориентировала на более ранние сроки IPO онлайн-бизнеса. В этом контексте новость выглядит как небольшой негатив", - пишут аналитики. "Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 и советуем рассматривать временную слабость их котировок как возможность для покупки", - добавляют эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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