Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укреплялась на торгах за счет относительно высокого спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, перечислявших в бюджет НДС, НДПИ, акцизы и налог с прибыли, а также отыгрывая укрепление доллара на валютном рынке. До этого рубль демонстрировал ослабление из-за общего негатива мировых площадок после резкого скачка доходности американских гособлигаций. Нефтяные котировки снижались в ожидании нового заседания ОПЕК+, которое состоится 4 марта, и где могут быть приняты решения об увеличении добычи во втором квартале 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1% и составила 66,21 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 1,53% и составила 62,54 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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