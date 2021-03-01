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01 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к 3400 пунктам в начале торгов в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к уровню 3400 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате, индекс Мосбиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейшее рост спроса на рисковые активы, включая российские акции", - пишет Зварич в комментарии ПСБ. Эксперт при этом предупреждает, что под конец торгов в понедельник возможна активизация продаж и некоторая коррекция, связанная с фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, что не позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше 3400 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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