Индекс Мосбиржи, скорее всего, поднимется к 3400 пунктам в начале торгов в понедельник - ПСБ

Москва. 1 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря наметившейся в конце прошлой недели стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет того, что US Treasuries после пятничной коррекции вновь демонстрируют некоторую слабость. читать дальше

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Applied Materials и Owens Corning, говорится в комментарии инвесткомпании. "На этой неделе в топ-5 мы включаем Applied... читать дальше