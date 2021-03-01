Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 опустились по итогам торгов в пятницу, Nasdaq вырос, но продемонстрировал максимальное недельное падение с недели, завершившейся 30 октября. Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США в четверг вызвало скачок их доходности, что привело к падению фондового рынка и особенно акций технологических компаний. В четверг доходность десятилетних US Treasuries поднялась на 13 базисных пунктов, до 1,51% годовых - максимума более чем за год. В пятницу она снизилась до 1,43% годовых. С начала года доходность десятилетних US Treasuries выросла на 50 базисных пунктов - резкий рост для показателя, который используется для определения ипотечных ставок и ставок автокредитов.

Благодаря скачку доходности облигации становятся более привлекательными для инвесторов, чем акции. Акции технологических компаний, которые обычно имеют бОльшую задолженность и стоимость которых наиболее переоценена, особенно чувствительны к росту доходности облигаций. Экономисты и менеджеры отмечают, что рынок облигаций реагирует на позитивные экономические данные на фоне вакцинации от COVID-19 и улучшение прогнозов ВВП. Однако эта тенденция может свидетельствовать о предстоящем ускорении инфляции, превышающем ожидания.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник на фоне надежд на принятие стимулирующих мер в США и активности инвесторов после распродажи на глобальных рынках на прошлой неделе. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng набрал 1,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился 1,7%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник, рынок на этой неделе ждет новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля 2021 года. Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+. Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена. Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают растущие ожидания скорого принятия нового пакета стимулов в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $65,46 за баррель, что на 1,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 26 февраля эти контракты подешевели на 2,6% - до $64,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,49 за баррель, что на 1,61% выше уровня на закрытие рынка в пятницу. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на 3,2% - до $61,5 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,825 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,47 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 февраля снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 719,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (-1,14%), "Металлоинвест БО-04" (-0,7%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-05R" (+0,62%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,45%) и "Газпромбанк БО-16" (+0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Боржоми финанс" полностью разместило дебютные 5-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 февраля. По результатам сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона и еще 40% в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 26 февраля. Техразмещение запланировано на 2 марта.

АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года и объемом 1 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 3 марта.

ООО "Ипотечный агент Титан-3" (ИА "Титан-3") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей на уровне 7,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,66% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет. Сбор заявок на облигации прошел 26 февраля. Техразмещение запланировано на 3 марта. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2020 года зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей. Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" - по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу БЖФ, класс "Б2" в пользу АТБ.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения почти 4 года на уровне 7,35% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля без премаркетинга. Объем выпуска пока не раскрывается. Купоны квартальные, ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта.

Альфа-банк приобрел по оферте 7 млн 711,957 тыс. облигаций серии БО-40 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 77,12% выпуска. Банк разместил 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке 7,35% годовых до оферты через 3 года. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.