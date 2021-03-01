Утренние прогнозы: отскок вверх

В понедельник аналитики ждут позитивного начала фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи поднимется к уровню 3400 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На дневном графике индекса Мосбиржи явно прослеживается краткосрочный нисходящий тренд с целью движения в район 3280 пунктов, но сегодня мы ждем сильного отскока".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. В начале дня ждём от российских индексов роста от 0,5% и более".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи ключевая область торможения в 3320-3350 пунктов сдерживает от слома среднесрочного растущего тренда. Пока котировки находятся выше, общая картина остается преимущественно растущей, а падение последних дней укладывается в сценарий локальной коррекции. На дневном графике можно увидеть очертания "медвежьей" фигуры "двойная вершина", однако эта формация пока не раскрылась вниз. В понедельник ожидается позитивный старт торгов благодаря внешним факторам".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3300-3400 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем активизации покупок в российских акциях в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи в первые часы попытается вплотную подойти к отметке 3400 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на публикацию данных по индексам деловой активности в производственном секторе европейских стран и США, которые могут стимулировать дальнейшее рост спроса на рисковые активы, включая российские акции".