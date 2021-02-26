Рынок акций РФ на неделе просел во главе с Норникелем на фоне общемировой коррекции
По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 18 по 24 февраля составил $80 млн (16 недель поступлений средств) против притока на уровне $180 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток капитала в размере $20 млн - это вторая худшая неделя с октября 2020 года.
В период с 20 по 26 февраля индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 3346,64 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 1411,93 пункта на фоне роста доллара до 74,67 руб./$1 (+0,55 рубля) и выросшей апрельской нефти Brent до $66,17 за баррель (+5,2%).
В феврале индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-3,2%, доллар подешевел на 1,09 рубля.
Рынок акций РФ на торгах в рабочую субботу 20 февраля просел по индексам вслед за пятничным откатом нефти (Brent опустилась ниже $63 за баррель) и падением бумаг "Норникеля" (-3,8%) из-за аварии на дочернем предприятии ГМК; выросли расписки TCS Group (+3,7%). Индекс МосБиржи опустился ниже 3450 пунктов, РТС - ниже 1466 пунктов.
В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" (входит в "Норникель") произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, были пострадавшие и жертвы. Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что авария на фабрике произошла по причине грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.
Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке - судно "Фортуна" и его собственник, компания "КВТ-Рус". При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.
Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла максимума в конце недели на уровне 1,34%. Нефть снизилась на фоне начала восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов (падение добычи превысило 4 млн б/с).
Во "втором эшелоне" просели акции "ТГК-2" (-4%) на фоне известий о задержании главы компании Надежды Пинигиной, которой инкриминировали злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Также были возбуждены дела в отношении других представителей руководства "ТГК-2" и "Архоблэнерго" по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, при этом ряд фигурантов дел были задержаны.
Подскочили почти на 40% акции ПАО "Кузбасская топливная компания" на фоне известий, что совет директоров на заседании 18 февраля утвердил итоги процедуры выкупа акций у акционеров, не согласных с планируемым делистингом акций КТК на "Московской бирже" (акционеры проголосовали за делистинг акций 30 декабря, цена выкупа у не согласных была определена в 152,2 рубля за 1 акцию).
Новую неделю рынок акций РФ начал с продолжения снижения вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне сохраняющих санкционных опасений; лидерами отката вторые торги подряд выступили бумаги "Норникеля" (-4,2%) после аварии на дочернем предприятии ГМК, в то время как выросли бумаги остальных металлургов и "ЛУКОЙЛ" (+2,4%) на фоне роста металлов и нефти (Brent поднялась к $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 3430 пунктов, РТС - в район 1455 пунктов.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкциям, по данным СМИ, могут подвергнуться руководители СК РФ, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.
Внешние фондовые площадки просели на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 1,37% годовых. Нефть выросла на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.
В среду, 24 февраля, рынок акций РФ откатился ниже рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидерами снижения выступили перегретые ранее расписки TCS Group (-9,3%) и Ozon (-4,6%), также упал Норникель (-4,6%) на корпоративных новостях; внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (Brent протестировала $67 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 3385 пунктам, РТС - в район 1445 пунктов. Выросли ГДР ритейлера "Лента" (+3,7%) после выхода сильного отчета за 2020 год по МСФО: чистая прибыль составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее.
Правоохранительные органы задержали руководителя Норильской обогатительной фабрики. Также "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.
Глава Федрезева Пауэлл заявил о сохранении мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен".
Нефть в среду вернулась к росту и обновила максимум за год, несмотря на рост запасов сырья в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов.
В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх, отскок сдерживался смешанной динамикой индексов в США и просевшей нефтью (Brent не удержала рубеж $67 за баррель); индекс МосБиржи поднялся к 3410 пунктам во главе с ГДР TCS Group (+5,4%), при этом акции "Норникеля" (-5,4%) растеряли весь рост с начала года в результате распродаж из-за негативных корпоративных новостей.
Поддержку акциям ВТБ (+1,7%) оказали отчет по МСФО за 2020 год и прогнозы банка по увеличению прибыли в 2021 году (банк ожидает роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года).
"НОВАТЭК" (-0,5%) сообщил в четверг о заключении с Shenergy Group долгосрочного договора на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".
Аналитики Bank of America повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указали на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.
В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста доходности гособлигаций США (доходность локально превышала 1,6% годовых) и опасений относительно разгона мировой инфляции; индекс МосБиржи опустился ниже 3350 пунктов, индекс РТС просел к 1410 пунктам, при этом лидерами отката выступили АДР Ozon (-5,1%) и бумаги "ЛУКОЙЛа" (-4,3%).
Инвесторы опасались, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом. Президент ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж заявила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.
Нефть Brent в пятницу просела в район $66,2 за баррель, завершив февраль уверенным ростом - на 20% (подъем зафиксирован 4-й месяц подряд). В начале марта состоится заседание ОПЕК+, от которого ждут сигналов о возможном изменении стратегии. По сообщениям СМИ, страны ОПЕК+, возможно, будут обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. б/с.
В период с 20 по 26 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Норникеля" (-16%), Polymetal (-7%), ПАО "Россети Московский регион" (-6%); лучше рынка оказались акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+7%), "ФосАгро" (+6%), "МРСК Центра" (+5%).
Рынок акций РФ в начале марта сохранит волатильность с возможной нисходящей коррекции вслед за нефтью в ожидании улучшения погодных условий в США и новостей от ОПЕК+ по поводу дальнейших квот на добычу сырья. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3300-3400 пунктов, для индекса РТС - 1350-1450 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".