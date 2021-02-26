Рынок акций РФ на неделе просел во главе с Норникелем на фоне общемировой коррекции

Рынок акций РФ в последнюю неделю февраля просел на фоне общемировой коррекции, подогретой ростом доходности гособлигаций США, усиливших опасения относительно потенциального ужесточения условий заимствования и разгона мировой инфляции. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3350 пунктов на фоне ослабления покупательской поддержки со стороны нерезидентов, локомотивом отката выступили бумаги "Норникеля" на негативных корпоративных новостях.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 18 по 24 февраля составил $80 млн (16 недель поступлений средств) против притока на уровне $180 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток капитала в размере $20 млн - это вторая худшая неделя с октября 2020 года.

В период с 20 по 26 февраля индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 3346,64 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 1411,93 пункта на фоне роста доллара до 74,67 руб./$1 (+0,55 рубля) и выросшей апрельской нефти Brent до $66,17 за баррель (+5,2%).

В феврале индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-3,2%, доллар подешевел на 1,09 рубля.

Рынок акций РФ на торгах в рабочую субботу 20 февраля просел по индексам вслед за пятничным откатом нефти (Brent опустилась ниже $63 за баррель) и падением бумаг "Норникеля" (-3,8%) из-за аварии на дочернем предприятии ГМК; выросли расписки TCS Group (+3,7%). Индекс МосБиржи опустился ниже 3450 пунктов, РТС - ниже 1466 пунктов.

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" (входит в "Норникель") произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, были пострадавшие и жертвы. Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что авария на фабрике произошла по причине грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.

Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке - судно "Фортуна" и его собственник, компания "КВТ-Рус". При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла максимума в конце недели на уровне 1,34%. Нефть снизилась на фоне начала восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов (падение добычи превысило 4 млн б/с).

Во "втором эшелоне" просели акции "ТГК-2" (-4%) на фоне известий о задержании главы компании Надежды Пинигиной, которой инкриминировали злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Также были возбуждены дела в отношении других представителей руководства "ТГК-2" и "Архоблэнерго" по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, при этом ряд фигурантов дел были задержаны.

Подскочили почти на 40% акции ПАО "Кузбасская топливная компания" на фоне известий, что совет директоров на заседании 18 февраля утвердил итоги процедуры выкупа акций у акционеров, не согласных с планируемым делистингом акций КТК на "Московской бирже" (акционеры проголосовали за делистинг акций 30 декабря, цена выкупа у не согласных была определена в 152,2 рубля за 1 акцию).

Новую неделю рынок акций РФ начал с продолжения снижения вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне сохраняющих санкционных опасений; лидерами отката вторые торги подряд выступили бумаги "Норникеля" (-4,2%) после аварии на дочернем предприятии ГМК, в то время как выросли бумаги остальных металлургов и "ЛУКОЙЛ" (+2,4%) на фоне роста металлов и нефти (Brent поднялась к $64,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 3430 пунктов, РТС - в район 1455 пунктов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкциям, по данным СМИ, могут подвергнуться руководители СК РФ, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

Внешние фондовые площадки просели на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 1,37% годовых. Нефть выросла на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

В среду, 24 февраля, рынок акций РФ откатился ниже рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидерами снижения выступили перегретые ранее расписки TCS Group (-9,3%) и Ozon (-4,6%), также упал Норникель (-4,6%) на корпоративных новостях; внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (Brent протестировала $67 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 3385 пунктам, РТС - в район 1445 пунктов. Выросли ГДР ритейлера "Лента" (+3,7%) после выхода сильного отчета за 2020 год по МСФО: чистая прибыль составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее.

Правоохранительные органы задержали руководителя Норильской обогатительной фабрики. Также "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

Глава Федрезева Пауэлл заявил о сохранении мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен".

Нефть в среду вернулась к росту и обновила максимум за год, несмотря на рост запасов сырья в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх, отскок сдерживался смешанной динамикой индексов в США и просевшей нефтью (Brent не удержала рубеж $67 за баррель); индекс МосБиржи поднялся к 3410 пунктам во главе с ГДР TCS Group (+5,4%), при этом акции "Норникеля" (-5,4%) растеряли весь рост с начала года в результате распродаж из-за негативных корпоративных новостей.

Поддержку акциям ВТБ (+1,7%) оказали отчет по МСФО за 2020 год и прогнозы банка по увеличению прибыли в 2021 году (банк ожидает роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года).

"НОВАТЭК" (-0,5%) сообщил в четверг о заключении с Shenergy Group долгосрочного договора на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".

Аналитики Bank of America повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указали на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста доходности гособлигаций США (доходность локально превышала 1,6% годовых) и опасений относительно разгона мировой инфляции; индекс МосБиржи опустился ниже 3350 пунктов, индекс РТС просел к 1410 пунктам, при этом лидерами отката выступили АДР Ozon (-5,1%) и бумаги "ЛУКОЙЛа" (-4,3%).

Инвесторы опасались, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом. Президент ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж заявила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Нефть Brent в пятницу просела в район $66,2 за баррель, завершив февраль уверенным ростом - на 20% (подъем зафиксирован 4-й месяц подряд). В начале марта состоится заседание ОПЕК+, от которого ждут сигналов о возможном изменении стратегии. По сообщениям СМИ, страны ОПЕК+, возможно, будут обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. б/с.

В период с 20 по 26 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Норникеля" (-16%), Polymetal (-7%), ПАО "Россети Московский регион" (-6%); лучше рынка оказались акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+7%), "ФосАгро" (+6%), "МРСК Центра" (+5%).

Рынок акций РФ в начале марта сохранит волатильность с возможной нисходящей коррекции вслед за нефтью в ожидании улучшения погодных условий в США и новостей от ОПЕК+ по поводу дальнейших квот на добычу сырья. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3300-3400 пунктов, для индекса РТС - 1350-1450 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".