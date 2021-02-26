Цены евробондов РФ за неделю заметно упали вслед за UST на опасениях роста инфляции

Москва. 26 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), которые в свою очередь снижались на опасениях роста инфляции в США на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились, за исключением "короткого" сегмента.

Цены российских еврооблигаций, пытавшиеся в конце второй декады февраля скорректироваться вверх, в понедельник возобновили активное падение на фоне новой волны роста базовых процентных ставок. Упали в стоимости практически все облигации развивающихся стран, в том числе и России, причем наиболее пострадавшими традиционно выступили "длинные" выпуски. Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов 22 февраля превышала отметку 1,37% годовых (против 1,34% годовых в пятницу), достигнув тем самым максимального уровня за год. Это было обусловлено опасениями инвесторов относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе госпомощи. Некоторые экономисты называют предложенный президентом США Джо Байденом пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн слишком масштабным, опасаясь, что его принятие может привести к перегреву экономики.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс не согласился с мнением о том, что масштабные стимулирующие меры или рост цен на активы могут подорвать восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Он полагает, что этот подъем отражает усиление оптимизма в отношении перспектив экономики, "поэтому он не является поводом для беспокойства". Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что экономика все еще находится "в очень глубокой яме" и для полноценного восстановления потребуется длительное время. "Я не очень обеспокоен по поводу стимулирующих мер или бюджетной поддержки на текущий момент. Я действительно хочу увидеть экономику, которая возвратится к полноценному функционированию в кратчайшие сроки", - сказал Уильямс в интервью CNBC.

В середине недели активность продавцов в секторе "коротких" и среднесрочных выпусков отечественных евробондов несколько снизилась; доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году находилась на уровне 2,43% годовых. При этом в "длинном" сегмента продажи сохранились, хотя и не такие активные, как в начале недели; доходность самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла за день на 5 базисных пунктов. Такая динамика отечественных евробондов была обусловлена конъюнктурой мировых рынков, где процентные ставки долларовых облигаций тестировали новые максимумы за последний год, в частности, доходность десятилетних US Treasuries выросла сразу на 8 базисных пунктов, до 1,42% годовых.

Котировки российских суверенных еврооблигаций 25 февраля продолжили умеренно снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. Заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что инфляция в стране, скорее всего, останется под контролем, поэтому рынкам не стоит опасаться ее роста, вызвали на мировых долговых рынках лишь короткую передышку, после которой падение возобновилось. На этом фоне еврооблигации emerging markets, в том числе и России, вновь легли на траекторию ценового снижения; потери "длинных" выпусков евробондов РФ составили порядка 1 процентного пункта.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. "Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. В связи с этим, по его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время". Пауэлл отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов на фоне восстановления экономики, станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

Несмотря на заявления главы Федрезерва, трейдеры продолжили закладывать в цены казначейских облигаций США возможное повышение ставки ФРС уже в конце следующего года. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries в ходе американских торгов 25 февраля (ночью 26 февраля по московскому времени) локально превышала отметку 1,6% годовых. К тому же президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Вместе с тем к закрытию торгов в США 25 февраля доходность десятилетних US Treasuries составила уже 1,525% годовых, а в пятницу она опустилась до 1,47% годовых, что оказало некоторое стабилизирующее влияние и на котировки еврооблигаций большинства emerging markets, которые в последний торговый день месяца перешли к боковой динамике.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели снизилась на 0,25%, до 115,28% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 5 пунктов и 26 февраля составил 152 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 3% - до 131,82% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 3,77% годовых), с погашением в 2042 году - на 2,87%, до 126,41% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов и составил 204 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 3,34%, до 124,72% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 3,76% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,87%, подешевев до 113,08% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 2,03% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,49% - до 114,61% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 1,81% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,21%, до 109,94% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился за пять дней, составив 74,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спроса на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского Казначейства, а они в свою очередь потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets.