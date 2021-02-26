Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением, февраль закрыл ростом

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в пятницу снизился вместе с мировыми площадками и нефтью из-за выросших доходностей гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; индекс МосБиржи откатился ниже 3350 пунктов во главе с АДР Ozon и бумагами "ЛУКОЙЛа", при этом лидерами по оборотам выступили АДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3346,64 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1411,93 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,1%.

Доллар просел до 74,67 рубля (-0,08 рубля), золото - до $1732,4 за унцию (-2,4%).

В период с 20 по 26 февраля индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,2-4,1%, доллар вырос на 0,55 рубля. По итогам февраля индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-3,2%, доллар подешевел на 1,09 рубля.

В пятницу подешевели АДР Ozon (-5,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), АДР TCS Group (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в конце недели вновь оказался под давлением общемировых распродаж на фоне рекордно высокого роста доходности американских Treasuries. Рост доходностей на глобальных рынках (Великобритании, Германии и США) вызван ожиданиями более сильного роста и ускорения инфляции на фоне возможного принятия пакета стимулов объемом $1,9 трлн. В Палате представителей голосование по этому пакету пройдет в пятницу. Ускорение инфляции может спровоцировать отскок в монетарной политике, несмотря на мягкую риторику ФРС.

Аналитик Sber CIB Коул Эйксон также полагает, что просадка фондовых площадок вызвана опасениями, что текущие оценки рынков уже в полной мере учитывают позитивный эффект от ожидаемого экономического роста, однако не вполне учитывают более долгосрочные риски, связанные с ускорением инфляции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднималась выше 1,6%, то есть достигала самого высокого значения за последний год. На фондовом рынке наиболее устойчивыми оказались отрасли, для которых, с точки зрения инвесторов, был наиболее выгоден рефляционный тренд. Заметно хуже рынка котировались высокотехнологичные корпорации, медиа-компании и сектор информационных технологий.

Актуальными вопросами текущей повестки дня выступают стимулирование экономики США, ребалансировка индекса MSCI, "Большая двадцатка" и саммит ЕС. Палата представителей Конгресса США в пятницу проголосует по вопросу о выделении $1,9 трлн для стимулирования экономики. Ожидание программы стимулирования в последние недели было ключевым катализатором для финансовых рынков. Более масштабное событие - заседание в пятницу и субботу министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки". Результаты февральского пересмотра базы расчетов индексов MSCI вступают в силу вечером в пятницу после закрытия глобальных торговых площадок. Также в индексе MSCI Russia 10/40 произойдет рокировка "Яндекса" и "Норникеля", хотя это решение не повлечет за собой обязательного перераспределения вложений пассивных фондов, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что главным фактором негативной динамики являются выросшие доходности по государственным облигациям. В пятницу в них наблюдался небольшой откат (до 1,49%), но пока нет поводов считать это разворотом тенденции. По сути, все валюты фондирования обнаружили себя в состоянии роста реальных ставок. Накануне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигала 1,614%, то есть сравнялась с дивидендной доходностью рынка акций. В случае продолжения тенденции данное обстоятельство может привести к активному выходу консервативного капитала из активов с повышенным риском в бумаги с гарантированным доходом. Впрочем, это также может быть предвестником более неприятного состояния. Если вспоминать историю 10-летней давности, то беспокойство за платежеспособность периферийной Европы была погашена лишь усилиями ЕЦБ и созданием стабилизационного фонда. Пока ведущие регуляторы воздерживаются от заявлений по поводу расширения количественных программ, а вот инвесторы уже заявляют, что им необходима более высокая премия за риск в растущих обязательствах правительств.

Рублевая цена нефти не оставляет сомнений в том, что рубль является крайне недооцененной валютой и текущие уровни оправданы лишь отсутствием прямой положительной доходности по ставке ЦБ РФ и ситуацией на зарубежных рынках облигаций. Сама нефть закладывается на коррекцию после нескольких месяцев роста, и выход Brent на значения выше $65 за баррель произошел при сильной перекупленности на фоне зимнего шторма в США. В результате обильных осадков и заморозков было остановлено около 20% перерабатывающих мощностей и около 1,1 млн б/с добычи. Однако погода в Техасе существенно улучшилась, и плюсовые температуры способствуют восстановлению производства нефти, хотя ситуация с НПЗ остается сложной. К вечеру четверга около 4 млн б/с перерабатывающих мощностей простаивало, что создает риски роста запасов. Кроме того, на предстоящей неделе ОПЕК+ может принять решение о повышении производства в апреле на фоне восстановления мирового потребления. И наконец, укрепление доллара и растущие доходности по облигациям создают давление на все рискованные активы, включая нефть.

В пятницу может состояться голосование по пакету "спасения Америки". Однако предложение по повышению минимальной оплаты труда до $15 в час может быть исключено из финальной версии, поскольку данный тип законодательной инициативы нельзя провести через пересмотр бюджетных расходов простым большинством. Российский рынок в конце недели оставался под давлением на фоне коррекции цен сырьевых товаров, отмечает Кочетков.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, продавцы нефтяных контрактов пока не проявляют повышенной агрессии, цена Brent держится выше $65 за баррель. Здесь сказывается приближение дня согласования странами ОПЕК+ вопросов возможной ребалансировки предложения. Если итоги встречи 3-4 марта стран-членов картеля отразят готовность в наращивании объемов поставок на рынок, учитывая скопившуюся перекупленность активов, то товарные фьючерсы нагонят рынки в падении.

Индекс доллара США в пятницу резко прервал волну снижения. Сдерживает доллар от слома девальвационного тренда фактор фискального стимулирования, эпопея с которым должна завершиться уже к середине марта, отмечает Зельцер.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей неделе, поскольку существуют риски, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на "черное золото" это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть завершает ростом четвертый месяц подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен Brent до $70-80 за баррель.

Фондовые площадки просели на опасениях ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса пандемии коронавируса. Это будет способствовать повышению ставок мировых центробанков, что негативно отразится на рынке акций. Также влияние на инвесторов оказывают значительные потери крупных американских технологических компаний.

Для российского рынка акций перед дальнейшим снижением нужна большая консолидация. В пятницу Палата представителей США планирует провести первое голосование по пакету стимулов президента Джо Байдена на $1,9 трлн. Ориентир по индексу МосБиржи на ближайшее время - 3350-3380 пунктов, считает Абелев.

В пятницу вслед за США упала фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3,6%), снижается Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,6-2,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Доходность 10-летних US Treasuries минувшей ночью превышала отметку 1,6% (максимум более чем за год), а в пятницу она составляет 1,49% годовых.

Рост доходности гособлигаций отражает все большую уверенность инвесторов в восстановлении экономики, но также ожидания ускорения инфляции, что может в конечном счете побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен, пишет Associated Press. Рост доходности также снижает привлекательность акций относительно облигаций для некоторых инвесторов, вследствие чего акции падают в цене.

По данным Минторга США, доходы населения страны в январе выросли на 10% при прогнозах роста на 9,5%, а расходы выросли на 2,4% при ожидавшемся повышении на 2,5%.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются, хотя и завершают февраль уверенным ростом (подъем фиксируется 4-й месяц подряд); цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $66,17 за баррель (-1,1% и -0,2% в четверг), апрельская цена WTI - $62,4 за баррель (-1,8% и +0,5% в четверг).

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том, что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-11,7%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-6,9%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-5,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,8%), бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 153,444 млрд рублей (из них 26,583 млрд рублей пришлось на ГДР TCS Group, 23,713 млрд рублей - на акции "Норникеля" и 18,868 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).