Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 88 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Полагаем, что отчетность "Аэрофлота" за IV кв. и по итогам 2020 года, которая выйдет 3 марта, не окажет существенного влияния на котировки бумаги. После восстановления пассажиропотока до докризисных уровней и реализации обновленной стратегии, конкурентные позиции "Аэрофлота" станут намного сильнее, что позволит компании занять более 50% рынка перевозок. Оптимистично смотрим на бумаги компании и рекомендуем "покупать" с целевой ценой 88 руб. за акцию, потенциал доходности +26% к текущей цене", - отмечает аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

"Аэрофлот" ожидает полного восстановления авиаперевозок до докризисных уровней в 2022г, отмечая, что в августе и сентябре 2020г количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях уже достигало докризисных уровней. "Прогноз компании совпадает с нашим консервативным сценарием восстановления. Мы ожидаем нормализацию авиасообщений в 2022 году, однако отмечаем риски роста темпов распространения COVID-19, что приведет к задержкам в восстановлении авиасообщений с другими странами", - указывает эксперт банка.

Стратегия "Аэрофлота" до 2028 года предполагает сегментацию компаний, входящих в группу, и их специализацию. Так, а/к "Аэрофлот" сосредоточится на высокомаржинальных среднемагистральных и дальнемагистральных маршрутах. "Победа" будет развивать бюджетный сегмент, а а/к "Россия" сконцентрируется на региональном рынке среднебюджетных перевозок. По мнению Соловьева, такая стратегия позволит компании удовлетворить все потребности российских пассажиров в перевозках, а также сократить издержки за счет конкретизации клиентских сегментов.

Также эксперт ПСБ напоминает, что в ходе вторичного размещения бумаг в октябре 2020г "Аэрофлот" привлек от государства и частных инвесторов 80 млрд руб. Данного объема средств, по мнению аналитика, достаточно для выхода из кризиса в течение всего 2021г, при прогнозируемом восстановлении пассажирских перевозок.

"Менеджмент "Аэрофлота" подтвердил отсутствие на данный момент планов по выводу акций а/к "Победа" на открытый рынок. Считаем, что "Победа" сможет раскрыть свой потенциал стоимости только после восстановления пассажиропотока до докризисных уровней", - отмечает Соловьев.

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