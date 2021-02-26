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26 февраля 2021 года 18:39
"Финам" рекомендует держать акции Ameren с целевой ценой $74,29
"Финам" рекомендует держать акции Ameren с целевой ценой $74,29 на конец декабря 2021 года, что соответствует потенциалу 4,05% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. Ameren, электросетевой холдинг из Сент-Луиса, отчитался за 4 квартал 2020 года, превзойдя ожидания аналитиков: скорректированный EPS компании за октябрь-декабрь составил $0,46 против консенсуса $0,42, указывается в комментарии. Годовой очищенный EPS составил $3,50 (рост 4,5% г/г), оказавшись чуть выше середины прогнозного диапазона менеджмента $ 3,40-3,55. При этом ожидаемое значение того же показателя на 2021 год находится между $3,65 и $3,85. "Позитивным фактором для будущей прибыли Ameren может стать вероятное повышение ключевой ставки ФРС, к которой привязаны нормативы ROE в ряде подразделений, а также инвестиции в обновление инфраструктуры и развитие "зеленой" генерации, - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев. - Главным же драйвером роста качества финансовых результатов Ameren в последние несколько лет остается менеджмент расходов: с 2015 по 2020 год компания добилась снижения операционных расходов на 4% при одновременном росте чистой прибыли на 31%. Наша текущая рекомендация на акции Ameren - "держать" с таргетом $ 74,29 на конец декабря 2021 года, что соответствует потенциалу 4,05% без учета дивидендов. Дивидендная доходность NTM ожидается на уровне 2,94%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMEREN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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