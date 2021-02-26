Интерес инвесторов к акциям ВТБ может возобновиться после выплаты дивидендов за 2020г - Альфа-банк

Интерес инвесторов к акциям банка ВТБ может возобновиться после завершения сезона дивидендных выплат за 2020 год, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Банк ВТБ в четверг представил финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 год по МСФО. Чистая прибыль за 2020 год ожидаемо снизилась на 63% г/г - до 75,3 млрд руб. (при ROAE 4,4%), что соответствует прогнозу банка и консенсус-прогнозу рынка, отмечает эксперт.

Кипнис отмечает также, что, по прогнозу банка ВТБ на 2021 год, чистая прибыль составит 250-270 млрд руб., при этом сокращение отчислений в резервы до докризисных уровней станет ее основным драйвером роста. "Хотя прогноз по чистой прибыли самого банка на 55-68% опережает текущий консенсус-прогноз рынка, мы считаем, что рынок сначала должен убедиться в его исполнении, прежде чем начать учитывать его в котировках", - пишет аналитик Альфа-банка.

"Дивидендная доходность по акциям ВТБ по итогам 2020 года составляет примерно 4%, что менее привлекательно в сравнении с доходностями Сбербанка (~6%/6,5% по обыкновенным и привилегированным акциям) и банка "Санкт-Петербург" (~7%). В то же время дивидендная доходность ВТБ в 2021 году и в более отдаленной перспективе может исчисляться в двузначном выражении, если банк выполнит свои стратегические цели по рентабельности и улучшит позицию по капиталу. Таким образом, мы считаем, что интерес инвесторов к акциям компании может возобновиться после завершения сезона дивидендных выплат за 2020 год", - указывает Кипнис.

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