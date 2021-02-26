"Финам" рекомендует держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 11,91% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С технической точки зрения, акция следует растущему тренду. Сейчас бумага торгуется в районе простой скользящей средней SMA-50. Мы ожидаем продолжения консолидации в диапазоне $157-173 за штуку в среднесрочной перспективе", - указывает аналитик Артемий Шамшуков.

Эксперт отмечает, что компания Johnson & Johnson отличается стабильным бизнесом. Благодаря хорошему уровню географической и продуктовой диверсификации, можно рассчитывать на высокий защитный характер акции, считает он.

"Мы прогнозируем заметный рост выручки в 2021 году - более 10%. Основные драйверы: восстановление мировой экономики, выпуск вакцины от COVID-19 и одобрение FDA новых перспективных препаратов-кандидатов в портфеле Johnson & Johnson", - пишет Шамшуков.

Также аналитик обращает внимание, что компания стабильно повышает дивиденды в течение 58 лет. Низкая закредитованность и высокий уровень ликвидности позволят Johnson & Johnson успешно проводить подобную политику в будущем, уверен Шамшуков.

При этом эксперт "Финама" обращает внимание, что инвесторам нужно помнить о рисках, связанных с данной акцией. Среди основных - судебные разбирательства, а также возможное давление со стороны государства.

Johnson & Johnson - крупнейшая публичная фармацевтическая компания в мире. Она представляет собой диверсифицированный, стабильный бизнес, помогающий миллионам людей по всему миру оставаться здоровыми.

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