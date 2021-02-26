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26 февраля 2021 года 16:00

Рубль днем растерял рост к доллару и продолжает укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 26 февраля. Доллар отыграл потери первой половины дня и повышается, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растерял темпы роста к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 74,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,56 копейки - до 81,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 96,26 копейки, до 74,4373 руб./$1, и увеличил курс евро на 87,48 копейки, до 90,3743 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару, но продолжает повышаться к евро на дневных торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар укрепляется к большинству мировых валют на Forex на фоне роста доходностей казначейских облигаций США.

В четверг доходность десятилетних US Treasuries превышала 1,6% - максимум более чем за год. К закрытию рынка 25 февраля доходность бумаг составила 1,525%. В пятницу она снизилась до 1,469%.

Росту доходности американских казначейских облигаций способствуют ожидания ускорения экономического роста и инфляции вследствие вакцинации от COVID-19, перспективы принятия новых масштабных мер поддержки экономики США и отложенный потребительский спрос, отмечает CNBC.

Рост доходностей американских госбумаг традиционно является тревожным сигналом для рискованных активов, которые в значительной степени выигрывали от исключительно мягких финансовых условий в период пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

Участники рынка ждут новостей относительно санкций. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что на следующей неделе будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным по санкционному режиму о нарушении прав человека.

"В понедельник (22 февраля) министры иностранных дел пришли к политическому соглашению, направленному на введение ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за его арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового глобального режима по правам человека", - заявил Мишель на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после завершения первого дня работы глав государств и правительств стран ЕС в видеоформате.

Главы МИД стран ЕС 22 марта пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального. Об этом в тот же день заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Некоторые СМИ при этом уточняли, что письменная процедура утверждения постановления Совета ЕС может состояться на следующей неделе, и ограничительные меры вступят в силу 5 марта.

"Вероятно, ключевым фактором относительной устойчивости рубля остается снизившийся риск санкционных угроз. В частности, со стороны ЕС новые санкции будут введены на следующей неделе, однако коснутся они лишь отдельных российских должностных лиц, что не только не пугает инвесторов, но и снимает неопределенность в отношении санкционных угроз против финансовой системы РФ. В целом за последний месяц рубль укрепился к доллару примерно на 1,8%, что является одним из лучших результатов среди валют-аналогов на EM (пока российская валюта уступает лишь южноафриканскому рэнду, прибавившему более 2% за месяц). Укрепление рубля преимущественно наблюдалось в первой половине месяца и происходило на фоне роста цен на нефть, вернувшихся к максимумам с января 2020 года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта последние дни чувствует себя достаточно уверенно в сравнении с другими валютами EM. Санкционный новостной фон ослаб, поддержка высоких цен на нефть и налогового периода сохраняются. Мы ожидаем рубль в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том, что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 2% - до $64,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,28% - до $62,08 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на 0,5% - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 4 б.п. - до 4,69% годовых, ставка на 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,84%, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 4,95% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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