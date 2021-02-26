Ослабление рубля ниже 76 руб./$1 маловероятно - BCS Express

Ослабление курса рубля к доллару ниже уровня в 76 руб./$1 пока маловероятно, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Рубль пытается скорректировать эмоциональные распродажи четверга, курсируя в середине диапазона 74,5-75 руб./$1. В случае усугубления рыночной обстановки возникнет риск хода к основному уровню сопротивления по паре - 76 руб./$1. Для развития более масштабной девальвации пока недостаточно аргументов, - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер. - А вот факторов укрепления все еще предостаточно: это и отсутствие вероятности дальнейшего смягчения монетарного курса, что, как правило, приводит к усилению позиций нацвалют, это и сезонный фактор рубля, когда наблюдается основной профицит счета текущих операций".

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