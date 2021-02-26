"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AT&T с целью $31

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AT&T Inc. с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $27,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага торгуется вдоль краткосрочного восходящего тренда, который проходит сейчас на $28,6. Развитие восходящего движения возможно до достижения уровня горизонтального сопротивления на $31. При покупке на 19,5% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне $27,9, риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25", - указывают аналитики "Финама".

Американская коммуникационная корпорация AT&T выделяет DirecTV, AT&T TV Now и U-Verse в новую компанию под названием DirecTV, оценочной стоимостью $16,25 млрд, отмечается в комментарии. Одновременно, 30% новой компании будет передано инвестиционной компании TPG в обмен на вклад в её капитал в размере $1,8 млрд.

"Новая DirecTV будет управляться советом директоров, в котором будет по два представителя от AT&T и TPG. Билл Морроу, руководитель видеобизнеса AT&T в США, возглавит компанию. Когда сделка завершится, что ожидается во второй половине 2021 года, AT&T рассчитывает получить от новой DirecTV $7,8 млрд. Также AT&T планирует использовать доходы от этой сделки для сокращения своей задолженности", - пишут эксперты инвесткомпании.

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