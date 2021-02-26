"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5340 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага движется в боковом тренде с уровнем поддержки 4750. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 5340 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 4600 руб., риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8", - указывают эксперты "Финама".

На взгляд аналитиков инвесткомпании, "Яндекс" - крайне перспективная компания, а коррекция в 13%, которая в ней произошла за последние 9 торговых сессий, делает ее еще привлекательнее. Но учитывая возможную перспективу снижения глобальных рынков, эксперты рекомендуют ставить стоп-лосс на уровне 4600. В случае, если стоп-приказ сработает, и бумага продолжит коррекцию вниз, рекомендуется присматриваться к ее покупке на среднесрочный горизонт от более низких уровней.

Компания "Яндекс" является лидером IT-индустрии в России. Компания имеет диверсифицированную модель бизнеса и зарабатывает за счет рекламы и логистических сервисов (такси, каршеринг), электронной коммерции, сервисов по доставке еды, платных подписок и так далее. "Яндекс" постоянно расширяет список своих услуг, применяя практику "бизнес-экспериментов".

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