Размещение бондов "ЛСР" может завершиться вблизи нижней границы заявленного ориентира - "Уралсиб"

Размещение новых бондов Группы "ЛСР" серии 001Р-06 объемом 5 млрд руб. может завершиться вблизи нижней границы заявленного ориентира, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб".

Группа "ЛСР" (-/В1/В+) в пятницу с 11:00 до 15:00 собирает заявки на облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд руб. Срок обращения составляет пять лет, с учетом амортизации (20% номинала выплачивается в дату 12-го купона, 40% - в дату 16-го и 40% - в дату 20-го) дюрация равняется порядка 3,5 года, отмечается в обзоре корпорации. Ориентир по купону заявлен как 8,15-8,4%, что означает доходность к погашению на уровне 8,4- 8,67% годовых.

"Ориентир предполагает премию к КБД в размере примерно 230-255 б.п. Последний раз "ЛСР" размещала бумаги (с аналогичной амортизационной структурой) в октябре 2019г, тогда премия к КБД составила около 245 б.п. Сейчас мы ждем, что книга будет собрана ближе к нижней границе диапазона. Техразмещение запланировано на 2 марта", - указывают аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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