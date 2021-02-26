GDR "Полюса" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе - ПСБ

GDR ПАО "Полюс" сохраняют свою привлекательность в долгосрочной перспективе на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота "Полюс" показал ожидаемо хорошие результаты по итогам 2020 года. Прогноз по капитальным затратам на 2021 год был повышен. Компания планирует выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере около 384 руб./акция (по текущему курсу). С учетом промежуточных выплат дивидендная доходность составит около 5%. Долгосрочно GDR "Полюса" сохраняют свою привлекательность на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота ближе к концу первого полугодия текущего года", - отмечают эксперты ПСБ.

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