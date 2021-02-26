Рубль имеет хорошие шансы немного укрепиться в пятницу - "ЛОКО-Инвест"

Рубль имеет хорошие шансы немного укрепиться в пятницу, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

Активные экспортные продажи в течение предыдущего торгового дня не смогли оградить рубль от влияния внешних сил, и рубль потерял за день около 1,6% к USD и более 1,7% к бивалютной корзине, констатирует директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Основной движущей силой, по его мнению, были нерезиденты, которые сокращали позиции во всех ЕМ валютах.

"Мы по-прежнему рассчитываем на стабилизацию обстановки на рынке US-Treasuries, поэтому при поддержке все еще высоких цен на нефть рубль имеет все шансы завершить неделю на более крепких уровнях по сравнению с закрытием четверга. Свои среднесрочные прогнозы (на 1П21) курса в 72,00-72,50 руб./$1 также сохраняем, несмотря на высокую волатильность", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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