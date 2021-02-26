Рынок акций РФ утром отыграл часть понесенных на старте торгов потерь, растет Норникель

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу отыграл часть потерь после резко негативного старта торгов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста доходности гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; индекс Мосбиржи после тестирования поддержки 3350 пунктов отскочил выше 3370 пунктов, при этом растут бумаги "Норникеля" после затяжного падения на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3370,61 пункта (-1,2%, минимум сессии - 3337,17 пункта), индекс РТС - 1427,76 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 74,35 рубля (-0,4 рубля), золото - до $1758,4 за унцию (-1%).

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-4,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,7%, до 23,78 тыс. рублей), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: сырьевые контракты снижаются, индексы Азии активно падают, сырьевые валюты под давлением. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств (на максимуме доходность поднималась до 1,614%) сравнялась с дивидендной доходностью S&P 500, что оказывает существенное влияние на восприятие риска. Доходность по японским 10-летним бондам продолжает расти, провоцируя обвал на фондовом рынке. Продолжается подготовка к голосованию по пакету "Спасения Америки" - вопрос его финансирования остается открытым, и он непосредственно влияет на динамику доходностей казначейских обязательств. Рост доходностей провоцирует некоторое усиление американской валюты, которое оказывает давление на нефть и золото.

К тому же в США около 4 млн б/с перерабатывающих мощностей пока не вернулись к работе после погодных аномалий, что влияет на текущий спрос. В основном, восстановление работы НПЗ ожидается в течение следующей недели, но в отдельных случаях ремонтные работы могут потребовать более длительного периода. Также на грядущей неделе состоится совещание ОПЕК+, от которого ждут заявлений о постепенном восстановлении производства. Соответственно, концовку недели нефтяные контракты встречают в режиме фиксации прибыли, тем более, что за февраль рост цены барреля составил около 20%. Российские индексы в пятницу возобновили снижение, однако рубль может приостановить свое ослабление, так как слишком сильно отреагировал на ситуацию еще накануне, полагает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что на рынках акций зародилась угроза формирования нисходящего тренда. Американский индекс S&P500 завершил торги под поддержкой 3850 пунктов и если в пятницу в США не будет отскока, то вполне возможна смена тренда на нисходящий. Снижающиеся в пятницу американские фьючерсы говорят о том, что "медвежьи" настроения сохраняются.

Сложно назвать какую-то причину масштабных распродаж. Да, растут доходности американских госбумаг, причиной чего называется рост инфляционных опасений. Но буквально на днях глава ФРС Джером Пауэлл дважды заявлял, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% очень нескоро. Так что падение Америки может носить временный характер.

Индекс МосБиржи откатился под поддержку 3400 пунктов, закрытие дня под этой отметкой усилит позиции российских "медведей". Акции "Норникеля" пытаются подрасти после долго снижения на новостях о подтоплении двух рудников, дающих свыше 30% добычи компании. Пока неизвестно, как это отразится на уровне производства ГМК и как быстро проблема будет ликвидирована. За последние 4 сессии безоткатного падения котировки акций "Норникеля" обвалились почти на 18%, что выглядит избыточным, поэтому технический отскок хотя бы на 5% просто необходим. Но для него нужны какие-то позитивные новости либо по самой компании, либо резкое улучшение внешнего фона. У рубля никаких сильных драйверов роста нет, поддержка по паре доллар-рубль в районе 73 руб./$1 все больше и больше укрепляется. Сейчас следующей целью для девальвационного движения рубля выступает отметка 76 руб./$1.

"Впрочем, не все так плохо. Вряд ли падение Америки будет затяжным. Куда девать деньги, полученные от продажи акций, госбумаг, золота? Так что скорее рано, чем поздно, оптимизм вернется на мировые рынки", - считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, после достижения 13-месячного максимума фьючерсы на Brent незначительно снизились. По данным биржи ICE, открытый интерес (число открытых фьючерсных позиций) по контрактам Brent достиг рекордного максимума 2,8 млн контрактов на сумму $188 млрд. В течение февраля кривая фьючерсов значительно сместилась вверх и на всем горизонте следующего года находится выше $60 за баррель.

Перспективы восстановления экономики, сокращение добычи ОПЕК+ и слабый доллар США спровоцировали ралли по нефти, в результате которого цены уже превысили "допандемийный" уровень. Несмотря на перегретость рынка, активность покупателей остается высокой. При сохранении оптимизма достижение психологически важной отметки $70 за баррель Brent может состояться уже в ближайшую неделю.

В то же время более отдаленная перспектива указывает на высокую вероятность коррекции. Страны ОПЕК+ в ответ на рост цен могут ослабить сокращения уже с 1 апреля, а для американских сланцевых производителей текущая ценовая структура дает возможность хеджировать будущие поставки по цене выше $55 за баррель, что создает угрозу скачка добычи во II полугодии. Буровая активность в США стабильно растет несколько месяцев подряд. В пятницу будет опубликована свежая недельная статистика Baker Hughes, по которой можно будет увидеть, сохраняется ли эта тенденция, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к концу текущей недели на мировые рынках сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до нового максимума за год, при этом наиболее уязвимо выглядели бумаги технологических компаний.

Неопределенность сохраняется также в связи с принятием пакета стимулов в размере $1,9 трлн, так как некоторые представители демократов и республиканцев не готовы пойти на увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час до 2025 года, что является одной из программ поддержки американской экономики. Голосование в Палате представителей должно состояться в пятницу, 26 февраля.

Из долгосрочных поводов для роста по-прежнему остаются снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики.

Индекс МосБиржи на внешнем негативе откатился в диапазон 3350-3400 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять дальнейшее направление движения российских активов, полагает Роман Антонов.

В США в четверг индексы акций упали на 1,8-3,5% на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. Инвесторы также опасаются, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом, пишет MarketWatch.

Оптимистичные новости относительно вакцин от коронавируса и комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу ситуации в экономике и курса денежно-кредитной политики во вторник и среду способствовали локальному ослаблению тревог, связанных с ростом доходности гособлигаций, но в четверг опасения инвесторов вновь усилились.

Распродажа на рынке облигаций также усиливает опасения, связанные с инфляцией.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер Джордж заявила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Вслед за США упала в пятницу фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 упал на 4%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,2-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Доходность 10-летних US Treasuries минувшей ночью превышала отметку 1,6% (максимум более чем за год), а в пятницу утром она составляла 1,47% годовых.

Рост доходности гособлигаций отражает все большую уверенность инвесторов в восстановлении экономики, но также ожидания ускорения инфляции, что может в конечном счете побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен, пишет Associated Press. Рост доходности также снижает привлекательность акций относительно облигаций для некоторых инвесторов, вследствие чего акции падают в цене.

На нефтяном рынке цены в пятницу также снижаются, хотя и завершают февраль уверенным ростом (подъем фиксируется 4-й месяц подряд); цена нефти Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,16 за баррель (-1,1% и -0,2% в четверг), апрельская цена WTI - $62,74 за баррель (-1,2% и +0,5% в четверг).

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-5,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,4%).

Подорожали бумаги НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+7,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 24 млрд рублей (из них 6,644 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 4,844 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,15 млрд рублей на акции "Газпрома").