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26 февраля 2021 года 10:33

Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после сильного падения накануне

Москва. 26 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,58-73,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,68 руб./$1 (-7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,72 руб./EUR1 (-23,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,81 копейки к уровню закрытия четверга, до 90,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2003 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,218 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после сильного падения в четверг, вызванного выходом инвесторов из рисковых активов на большинстве мировых площадок на фоне роста доходностей казначейских облигаций США.

Процентная ставка десятилетних US Treasuries в четверг поднялась выше 1,6% впервые за год. К закрытию рынка 25 февраля доходность бумаг составила 1,525%, в пятницу она опустилась до 1,487%. Рост доходностей американских госбумаг традиционно является тревожным сигналом для рискованных активов, которые в значительной степени выигрывали от исключительно мягких финансовых условий в период пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg.

Прогнозы более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики подогревают опасения, связанные с возможностью ускорения инфляции в США, которое может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к подъему базовой процентной ставки.

Федрезерв пока не ожидает усиления инфляции в США "до тревожных уровней", заявил ранее на этой неделе председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. Однако президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер Джордж предупредила, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19.

Джордж заявила в четверг, что в настоящее время слишком рано обсуждать возможность сворачивания стимулирующих программ Федрезерва. Существенный рост процентных ставок долгосрочных облигаций в США не требует ответных действий со стороны монетарной политики, добавила она. Этот рост, по ее словам, в значительной мере отражает растущий оптимизм в отношении перспектив восстановления экономики, и может расцениваться как позитивный сигнал".

Участники внутреннего валютного рынка ждут новостей относительно санкций. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что на следующей неделе будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным по санкционному режиму о нарушении прав человека.

"В понедельник (22 февраля) министры иностранных дел пришли к политическому соглашению, направленному на введение ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за его арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового глобального режима по правам человека", - заявил Мишель на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после завершения первого дня работы глав государств и правительств стран ЕС в видеоформате.

Главы МИД стран ЕС 22 марта пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального. Об этом в тот же день заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Некоторые СМИ при этом уточняли, что письменная процедура утверждения постановления Совета ЕС может состояться на следующей неделе, и ограничительные меры вступят в силу 5 марта.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,44% - до $65,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,4% - до $62,64 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на 0,5% - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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