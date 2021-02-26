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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
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26 февраля 2021 года 10:17

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Начав день с укрепления за счет высокого спроса на рублевую ликвидность для выплаты налогов компаниями-экспортерами и растущих котировок нефти, российский рубль к вечеру значительно ослаб к доллару и евро. Налоговый период перестал оказывать поддержку отечественной валюте, дополнительным фактором ослабления рубля стал разворот цен на нефть, которые перешли к снижению. Нефтяные котировки, достигнув максимального уровня с начала января 2020 года, корректировались вниз на данных о росте запасов сырья в США в предыдущую неделю. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21% и составила 66,9 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,1% и составила 63,15 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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