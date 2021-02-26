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26 февраля 2021 года 10:08
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Большая двадцатка", Конгресс США, саммит ЕС и макростатистика: - Состоится заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки"; - Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу о выделении $1,9 трлн для стимулирования экономики; - Лидеры ЕС соберутся на саммит; - Ожидаются данные по ВВП европейских стран и много макростатистики из США (в том числе по числу буровых установок на нефть). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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26 февраля 2021 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5340 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4600 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага движется в боковом тренде с... читать дальше
.26 февраля 2021 года 14:21
Рубль, вероятно, проведет торги в диапазонах 74-75 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Нефть на этой неделе нефть вновь показала рост, в ходе торгов достигая уровня в 67 долларов за баррель топлива марки... читать дальше
.26 февраля 2021 года 13:41
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "Полюса" с целевой ценой $166 за штуку (24680 руб. за акцию), что предполагает потенциал роста на 74% в течение 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. ПАО "Полюс" публиковал вчера результаты за 4К20 по МСФО. В целом они оказались на... читать дальше
.26 февраля 2021 года 13:11
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. 2 марта "АЛРОСА" представит финансовые результаты за IV квартал 2020г. Эксперты "Велес Капитала" ожидают, что в IV квартале выручка компании вырастет на 60%... читать дальше
.26 февраля 2021 года 12:24
Размещение новых бондов Группы "ЛСР" серии 001Р-06 объемом 5 млрд руб. может завершиться вблизи нижней границы заявленного ориентира, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб". Группа "ЛСР" (-/В1/В+) в пятницу с 11:00 до 15:00 собирает заявки на облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд руб. Срок... читать дальше
.26 февраля 2021 года 12:09
GDR ПАО "Полюс" сохраняют свою привлекательность в долгосрочной перспективе на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота "Полюс" показал ожидаемо хорошие результаты по итогам 2020... читать дальше
.26 февраля 2021 года 11:48
Рубль имеет хорошие шансы немного укрепиться в пятницу, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест". Активные экспортные продажи в течение предыдущего торгового дня не смогли оградить рубль от влияния внешних сил, и рубль потерял за день около 1,6% к USD и более 1,7% к бивалютной корзине, констатирует... читать дальше
.26 февраля 2021 года 11:43
Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу отыграл часть потерь после резко негативного старта торгов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста доходности гособлигаций США и опасений относительно разгона мировой инфляции; индекс Мосбиржи после тестирования поддержки 3350 пунктов отскочил выше 3370 пунктов, при этом растут бумаги "Норникеля" после затяжного падения на корпоративных новостях. читать дальше
.26 февраля 2021 года 11:29
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Alibaba Group Holding Ltd. с прогнозной ценой $312,1 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста в 23,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Старший аналитик "Финама" Сергей Кауфман приводит ряд... читать дальше
.26 февраля 2021 года 11:11
Рубль в пятницу попытается задержаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "Российский рубль в четверг укреплялся в сторону максимумов февраля, однако побить уровни спроса по USD/RUB так и не смог, - напоминает Зельцер. - Вмешался... читать дальше
.26 февраля 2021 года 10:55
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, смогут удержаться в диапазоне $65-66 за баррель в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Цены на нефть марки Brent после обновления максимумов с января 2020 года коррекционно снижаются, констатирует аналитик... читать дальше
.26 февраля 2021 года 10:41
Идея дня: Dell, HP и IBM - бенефициары растущего спроса на ПК и их обслуживание - "ВТБ Мои Инвестиции"
Компании Dell Technologies Inc., HP Inc. и IBM Сorp. - бенефициары растущего спроса на ПК и их обслуживание в результате возвращения людей в офисы, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Какие акции выигрывают от роста ставок, экономики и инфляции? Те, кто отставал во время дефляции: в... читать дальше
.26 февраля 2021 года 10:33
Москва. 26 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.26 февраля 2021 года 10:28
на нефти марки Brent, вероятно, будет снижаться в пятницу к уровню $65,7 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Цена нефти дешевеет, и, по оценкам Sber CIB, это связано с падением на рынках акций, участники которых опасаются, что глобальные регуляторы свернут денежно-кредитное... читать дальше
.26 февраля 2021 года 10:17
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Начав день с укрепления за счет высокого спроса на... читать дальше
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