Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Большая двадцатка", Конгресс США, саммит ЕС и макростатистика:

- Состоится заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки";

- Палата представителей Конгресса США проголосует по вопросу о выделении $1,9 трлн для стимулирования экономики;

- Лидеры ЕС соберутся на саммит;

- Ожидаются данные по ВВП европейских стран и много макростатистики из США (в том числе по числу буровых установок на нефть).

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