Вероятно снижение рубля к уровню 75 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно снижение курса рубля к доллару к уровню 75 руб./$1 в пятницу, возможны даже попытки пробития данного уровня, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Давление на национальную валюту в пятницу будет оказывать коррекция на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 1%, отступив в район $66 за баррель, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Также, по его мнению, продажам в рубле способствует динамика валют развивающихся стран, которые ослабевают в пределах 1,4% во главе с турецкой лирой.

"Несмотря на это, российская валюта (после существенного ослабления днем ранее) утром в четверг попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73-75 руб./$1. В дальнейшем продажи в национальной валюте могут активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку тестирования верхней границы данного коридора", - отмечает Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.