Сильных драйверов роста у рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Сильных драйверов для роста у российской валюты в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Вполне логично, что на внешнем негативе обвалился и рубль, в паре с долларом завершив торги в четверг в районе сопротивления 74,7 руб./$1. Никаких сильных драйверов роста у российской валюты нет, поддержка по паре доллар/рубль в районе 73 руб./$1 все больше и больше укрепляется, и должно произойти просто чудо, чтобы она была пробита. Сейчас следующей целью для девальвационного движения рубля выступает отметка 76 руб./$1", - пишет Антонов в комментарии инвесткомпании.

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