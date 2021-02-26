Индекс Мосбиржи будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 3300-3400п в пятницу - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 3300-3400 пунктов в пятницу, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Ожидаем продолжения отрицательной динамики на рынке акций в пятницу. Внешние площадки демонстрируют падение по всем секторам, что может оказаться предвестником новой ощутимой коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3300-3400 пунктов", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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