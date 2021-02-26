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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 3300-3400п в пятницу - "Фридом Финанс"
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26 февраля 2021 года 09:12
Индекс Мосбиржи будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 3300-3400п в пятницу - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 3300-3400 пунктов в пятницу, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Ожидаем продолжения отрицательной динамики на рынке акций в пятницу. Внешние площадки демонстрируют падение по всем секторам, что может оказаться предвестником новой ощутимой коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3300-3400 пунктов", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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