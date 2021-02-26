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26 февраля 2021 года 09:01
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на умеренно негативном внешнем фона, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи в четверг обороты торгов подскочили почти до 150 млрд руб. Очень активной была вечерняя сессия, ведь основная волна распродаж на Западе пришлась именно на конец дня. Ближайшей зоной поддержки выступает район 3320-3350 пунктов. Пока котировки индекса находятся выше, остается актуальным среднесрочный растущий тренд. В случае закрепления котировок ниже этих отметок в течение пары сессий техническая картина существенно ухудшится. Чуть лучше остальных может выглядеть нефтегазовый сектор", - пишет Карпунин в своем комментарии. Также аналитик отмечает, что по итогам торгового дня вступит в силу новая структура индексов MSCI. "В такие дни, как правило, наблюдается избыточная волатильность на повышенных оборотах. По итогам сессии возможны чрезмерные отклонения ликвидных бумаг в ту или иную сторону без фундаментальных оснований. На следующий день эти изменения обычно сглаживаются", - предупреждает Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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