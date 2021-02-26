Утренние прогнозы: фондовые индексы начнут торги в минусе

В пятницу утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На сложившемся внешнем фоне мы откроемся сегодняв пятницу снижением с уходом индекса Мосбиржи под поддержку 3400 пунктов. Закрытие дня под этой отметкой также усилит позиции российских "медведей".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 3385-3395 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370, 3350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3400, 3420 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться на негативной территории вблизи уровня открытия".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Фондовые индексы начнут торги в минусе".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на умеренно негативном внешнем фона. По индексу Мосбиржи в четверг обороты торгов подскочили почти до 150 млрд руб. Очень активной была вечерняя сессия, ведь основная волна распродаж на Западе пришлась именно на конец дня. Ближайшей зоной поддержки выступает район 3320-3350 пунктов. Пока котировки индекса находятся выше, остается актуальным среднесрочный растущий тренд. В случае закрепления котировок ниже этих отметок в течение пары сессий техническая картина существенно ухудшится. Чуть лучше остальных может выглядеть нефтегазовый сектор".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем продолжения отрицательной динамики на рынке акций в пятницу. Внешние площадки демонстрируют падение по всем секторам, что может оказаться предвестником новой ощутимой коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3300-3400 пунктов".