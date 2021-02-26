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26 февраля 2021 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 26 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг резким падением основных индексов на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. Инвесторы также опасаются, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом.

Оптимистичные новости относительно вакцин от коронавируса и комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу ситуации в экономике и курса денежно-кредитной политики во вторник и среду способствовали ослаблению тревог, связанных с ростом доходности гособлигаций. Между тем в четверг опасения инвесторов вновь усилились. Доходность 10-летних US Treasuries минувшей ночью превысила отметку 1,6% годовых, достигнув максимального уровня более чем за год. В пятницу утром она находится вблизи 1,5% годовых, поднявшись примерно на 16 базисных пунктов с закрытия торгов 19 февраля.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер Джордж сказала, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне роста доходности гособлигаций США. Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,82%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 2,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК упал на 3,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 2,4%.

Рост доходности гособлигаций отражает все большую уверенность инвесторов в восстановлении экономики, но также ожидания ускорения инфляции, что может в конечном счете побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен. Рост доходности также снижает привлекательность акций относительно облигаций для некоторых инвесторов, вследствие чего акции падают в цене.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд. Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%. В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.

На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $66,35 за баррель, что на 0,79% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на 0,2% - до $66,88 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,91 за баррель, что на 0,98% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне эти контракты подорожали на 0,5% - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,762 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,346 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 720,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (-0,97%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,53%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,49%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Роснефть-002Р-05" (+0,26%) и "Россельхозбанк БО-02Р" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ООО "СДЭК-Глобал" полностью разместил дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск начался 12 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 46-го купонного периода. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го, 36-го, 48-го и 60-го купонных периодов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило выпуск бессрочных бондов на 24 млрд рублей по ставке на уровне 7,8% годовых. Ориентир ставки 2-10 купонов - премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Длительность 1-го купона составит 295 дней, остальные купоны - полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия для последующих после наступления данного события десяти купонов составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 3-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,1% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависит от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитывается как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых. Сбор заявок прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 3 марта, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Аэрофьюэлз" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года объемом до 1 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Сбор заявок прошел 25 февраля. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 3 марта.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) 26 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 8,15-8,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,40-8,67% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 2 марта.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) 10 марта планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации 2-й серии с офертой через 3 года, ориентировочный объем - 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-9,00% годовых, ориентиру соответствует доходность к оферте 9,04-9,31% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 12 марта.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) приобрел в рамках оферты 510 тыс. 851 облигацию 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 17,03% выпуска. Дебютный и пока единственный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в феврале 2020 года на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. Заем размещен на 3 года, ставка 1-2-го купонов установлена в размере 7,6% годовых. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 6,8% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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