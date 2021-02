Nasdaq потерял 3,5%

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг резким падением основных индексов. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американский фондовый рынок завершил торги в четверг резким падением основных индексов на фоне роста доходности гособлигаций США, спровоцировавшего распродажи на рынке акций из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования.

Инвесторы также опасаются, что рост доходности US Treasuries может ослабить относительную привлекательность акций, стимулировав спрос на активы с фиксированным доходом, пишет MarketWatch.

Оптимистичные новости относительно вакцин от коронавируса и комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу ситуации в экономике и курса денежно-кредитной политики во вторник и среду способствовали ослаблению тревог, связанных с ростом доходности гособлигаций. Между тем в четверг опасения инвесторов вновь усилились.

Рост доходности ускоряет ротацию из технологического сектора в другие сферы, которые могут улучшить показатели в условиях восстановления экономики, отмечает директор по глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек, которую цитирует MarketWatch. По ее словам, подобная тенденция приводит к усилению турбулентности на рынке.

Доходность 10-летних US Treasuries подскочила выше 1,50%, поднявшись примерно на 16 базисных пунктов с закрытия торгов в пятницу.

Распродажа на рынке облигаций усиливает опасения, связанные с инфляцией.

"Инвесторы начинают понимать, что инфляционный риск стал более существенным, чем раньше", - говорит директор по инвестиционной стратегии Brown Brothers Harriman Скотт Клемонс.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-сити Эстер Джордж сказала, что инфляция в США может быстро ускориться, когда большее число американцев будет вакцинировано от COVID-19, и ФРС следует внимательно следить за ценовыми сигналами.

Опубликованные в четверг статистические данные показали, что число заявок на пособие по безработице в США упало до трехмесячного минимума. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 111 тыс. - до 730 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 841 тыс., а не 861 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 838 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Экономика США в четвертом квартале 2020 года выросла на 4,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Таким образом, Минторг пересмотрел с повышением предварительную оценку роста ВВП, составлявшую 4%.

Эксперты в среднем ожидали ее улучшения до 4,2%, сообщает Trading Economics.

Акции владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp. активно росли в ходе торгов в четверг, по итогам сессии их цена увеличилась на 18,6%.

Капитализация Moderna Inc. (SPB: MRNA) увеличилась на 2,5%. Американская биотехнологическая компания увеличила чистый убыток в четвертом квартале 2020 года, но существенно нарастила выручку за счет активных продаж вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, при этом показатель превысил ожидания экспертов.

Акции Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) Inc. снизились на 1,9%. Совет директоров американского производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих одобрил увеличение размера дивидендов на 25% - до $0,75 на акцию за год.

Бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. подешевели на 0,3%, хотя аналитик J.P. Morgan Энн Дуинян повысила целевой ориентир цены акций компании на 16%, отметив, что "беспрецедентные" морозы в Техасе могут послужить катализатором спроса на продукцию компании.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) Inc. потеряли в цене 9,3%. Американский ритейлер электроники в четвертом квартале 2021 финансового года получил прибыль немного выше прогнозов аналитиков, однако выручка и сопоставимые продажи не оправдали ожиданий.

Цена бумаг Merck & Co. (SPB: MRK) увеличилась на 0,07%. Американская фармкомпания покупает биотехнологический стартап Pandion Therapeutics Inc., специализирующийся на разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний, за $1,85 млрд. Бумаги Pandion Therapeutics подорожали на 133,4%.

Цена акций Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. уменьшилась на 8%. Оператор круизов получил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года, при этом скорректированный убыток в четвертый раз подряд оказался более существенным, чем ожидали эксперты, в то время как выручка компании превзошла прогнозы.

Акции ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) подешевели на 4,7%. Медиахолдинг в четвертом квартале вернулся на прибыльный уровень, в том числе благодаря повышению доходов от рекламы.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизились на 8,2%, хотя американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 финансового года в полтора раза, при этом выручка впервые превзошла отметку в $5 млрд благодаря высокому спросу на игры и возобновившемуся интересу к майнингу криптовалют.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 559,85 пункта (1,75%) и составил 31402,01 пункта. Индикатор продемонстрировал максимальное падение с 29 января.

Standard & Poor's 500 опустился на 96,09 пункта (2,45%) - до 3829,34 пункта. Падение индекса стало самым существенным более чем за три недели.

Nasdaq Composite потерял 478,54 пункта (3,52%) и составил 13119,43 пункта. Индикатор понес максимальные потери с конца октября.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций накануне на фоне роста доходности гособлигаций США.

Распродажа на глобальных рынках гособлигаций усилилась на этой неделе, при этом доходность 10-летних US Treasuries минувшей ночью превысила отметку 1,6%, достигнув максимального уровня более чем за год. В пятницу утром она составляла 1,47% годовых.

Рост доходности гособлигаций отражает всё большую уверенность инвесторов в восстановлении экономики, но также ожидания ускорения инфляции, что может в конечном счете побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен, пишет Associated Press. Рост доходности также снижает привлекательность акций относительно облигаций для некоторых инвесторов, вследствие чего акции падают в цене.

Оптимистичные новости относительно вакцин от коронавируса и комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по поводу ситуации в экономике и курса денежно-кредитной политики во вторник и среду способствовали ослаблению тревог, связанных с ростом доходности гособлигаций. Между тем в четверг опасения инвесторов вновь усилились.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК опустился на 3,2%.

Розничные продажи в Японии в январе сократились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Снижение продаж ускорилось по сравнению с декабрем прошлом года (-0,2%). Эксперты в среднем ожидали падения розничных продаж в прошлом месяце на 2,6%, сообщает Trading Economics. Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии уменьшились на 0,5% после снижения на 0,7% в декабре.

В число лидеров снижения котировок входят акции Advantest Corp. (-6,7%), Nissan Chemical Corp. (-6,5%) и SCREEN Holdings Co. (-5,7%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 3,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 3,2%.

Также дешевеют акции автопроизводителей, включая Honda Motor Co. (-2,8%), Mazda Motor Corp. (-1,9%), Nissan Motor Co. (-1,8%) и Toyota Motor Corp. (-1,4%).

Лидерами роста выступают бумаги Idemitsu Kosan Co. (+0,7%), Kao Corp. (+0,6%) и SoftBank Corp. (+0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК снизился на 2,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции компании Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-7,8%), занимающейся разработкой и производством биологических препаратов, а также бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-6,4%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group (-5,6%).

Кроме того, снизились в цене акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,6%), нефтяной CNOOC (-5,1%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-5%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-4,1%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,5%).

В лидерах роста оказались бумаги китайской газораспределительной компании Hong Kong & China Gas Co. (+0,3%).

Акции Joinn Laboratories (China) Co., занимающейся проведением фармацевтических исследований, подешевели на 2% на дебютных торгах на Гонконгской фондовой бирже.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК упал на 3,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. сократилась на 3,5%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снизилась на 3,7%, бумаги Kia Motors Corp. подорожали на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 2,4%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 2,6% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд.

Ограничение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+ сократило предложение нефти на мировом рынке и позволило несколько уменьшить раздутые запасы, при том что спрос на нефть восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

"Быстрое увеличение спроса в следующие шесть месяцев может привести к подъему цен на нефть до $70-80 за баррель", - отмечает вице-президент IHS Markit в Сингапуре Виктор Шум.

"Предложение нефти на мировом рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос, если конечно Саудовская Аравия не начнет наращивать добычу", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $66,25 за баррель, что на $0,63 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на $0,16 (0,2%) - до $66,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,81 за баррель, что на $0,72 (1,13%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне эти контракты подорожали на $0,31 (0,5%) - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

В центре внимания рынка заседание ОПЕК+, намеченное на следующую неделю, и трейдеры ждут от него сигналов о возможном изменении стратегии. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.