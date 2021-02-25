Цены евробондов РФ в четверг продолжили снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых ставок

Москва. 25 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили умеренно снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения и соответствующего более значительного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с российскими бумагами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 24 февраля и составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,38% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, составив 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 150,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 100 базисных пунктов - до 132,72% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,72% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 57 базисных пунктов - до 127,37% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,74% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 114,98% от номинала, что соответствует доходности 1,745% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 5 базисных пунктов, до 110,02% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 84 базисных пункта, подешевев до 125,73% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,71% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 16 базисных пунктов, до 113,59% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 1,5% годовых).

"Вчера вечером была небольшая передышка в росте доходностей базовых активов, которую спровоцировали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что инфляция в стране, скорее всего, останется под контролем, поэтом рынкам не стоит опасаться ее роста. Но передышка в целом оказалась не очень долгой, и уже сегодня мы видим новый виток повышения доходностей US Treasuries, прежде всего, "длинного" сегмента. На этом фоне котировки еврооблигаций большинства emerging markets, в том числе и России, вновь легли на траекторию ценового снижения вслед за негативной динамикой базовых активов. В частности, ценовые потери "длинных" евробондов РФ сегодня составили порядка 1 процентного пункта. При этом не происходит расширения кредитных спредов, что в целом является позитивным моментом для долговых бумаг развивающихся стран и говорит о том, что евробонды отрабатывают лишь снижение US Treasuries, не имея собственных причин для падения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.