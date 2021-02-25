Консолидация акций ВТБ на текущих уровнях продолжится в ближайшие дни - "Русс-Инвест"

Консолидация акций ВТБ на текущих уровнях в ближайшие торговые сессии, скорее всего, продолжится, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Акции ВТБ на текущей неделе показывает хороший рост. По итогам последней неделе котировки обыкновенных акций банка выросли на 3%, причем на 2% акции растут сегодня благодаря позитивной отчетности по МСФО. Банк опубликовал отчетность по МСФО за IV кв. и весь 2020г. Квартальная чистая прибыль составила 16,2 млрд руб., а прибыль за год - 75 млрд против 201 млрд в 2019г. В то же время позитивными для акционеров банка можно назвать планы менеджмента предложить выплатить за 2020г дивиденды в размере 50% от чистой прибыли против 10% по итогам предыдущего года", - отмечает Беденков.

По мнению эксперта, техническая картина в обыкновенных акциях ВТБ отражает доминирование бокового тренда. Девятидневный показатель RSI находится выше 57%. Консолидация на текущих уровнях с большой вероятностью продолжится в ближайшие торговые сессии, полагает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.