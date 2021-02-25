Котировки акций Netflix, вероятно, закрепятся в диапазоне $600-620 в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Котировки акций Netflix Inc., вероятно, смогут уверенно закрепиться в диапазоне $600-620 за штуку на горизонте ближайших месяцев, что предполагает потенциал роста до 12% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Netflix анонсировала инвестиционную программу стоимостью $500 млн, отмечает аналитик Валерий Емельянов: деньги пойдут на создание видеоконтента на корейском языке c участием корейских актеров, режиссеров и сценаристов (за последние 5 лет Netflix вложила в эту страну $700 млн и построила два студийных комплекса).

"Южная Корея - перспективный рынок для собственного производства. За последние годы местный кинематограф получил широкое признание по всему миру. База поклонников южнокорейских сериалов в значительной мере состоит из зрителей за пределами ЮК. Это же отметили и в Netflix, заявив, что "мир влюбился в местное кино". Сильным толчком инвестиционного интереса к Южной Корее стало то, что местный режиссер Пон Чжун Хо год назад получил первый в истории Оскар в основной номинации (ранее эту награду получали только англоязычные фильмы)", - отмечает Емельянов.

По данным самого Netflix, в Южной Корее проживает 3,8 млн платных подписчиков сервиса, что составляет менее 2% всей мировой аудитории стриминга. Тем не менее эффект от вложений в местное производство может быть существенным. Совокупно в Азии компания имеет 25 млн подписчиков (более 12% всего их количества), и это самый быстрорастущий региональный рынок для Netflix. Компания снята за последние 5 лет на азиатских студиях около 200 картин, шоу и сериалов, из которых 80 были созданы в Южной Корее, указывает эксперт "Фридом Финанс".

"Стратегия Netflix в целом совпадает с той, которой придерживается ее основной конкурент Disney+: обе расширяются за счет Азии, но у первой акцент смещен на Восточную Азию, а у второй на Индию. Учитывая более широкую библиотеку фильмов и сериалов Netflix, можно предположить, что компания продолжит в ближайшие годы лидировать по числу платных аккаунтов и выручке своей стриминг-платформы. Сейчас акции компании ниже своих январских максимумов на 6% и существенно дешевле своих справедливых значений", - пишет Емельянов.

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