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25 февраля 2021 года 15:55

Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро из-за завершения основных налоговых выплат февраля

Москва. 25 февраля. Доллар и евро после утреннего снижения развернулись вверх и дорожают на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уменьшается к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, завершивших основные налоговые выплаты февраля.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,18 руб./EUR1, подорожав на 73,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,8 копейки - до 81,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 февраля на 27,85 копейки, до 73,4747 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,96 копейки, до 89,4995 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после роста на старте торгов, связанного со спросом на рублевую ликвидность для перечисления в бюджет основных налогов месяца (в четверг компании-экспортеры должны выплатить НДС, НДПИ и акцизы), рубль развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро, несмотря на умеренно позитивный внешний фон и продолжающую подрастать нефть. Участники рынка перешли к фиксации прибыли после предыдущего роста, при этом разница в динамике рубля к доллару и евро обусловлена возобновлением снижения американской валюты на глобальном рынке, обусловленного выходом инвесторов из защитных активов.

В целом этому продолжают способствовать "голубиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в стране. Выступая в среду перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым отчетом, Пауэлл вновь заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. "Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам", - сказал он.

Кроме того, Пауэлл повторил, что американскому рынку труда предстоит пройти долгий путь к восстановлению и рассказал, что сейчас на рынке труда на 10 млн рабочих мест меньше, чем было до пандемии коронавируса. "Впереди еще долгий путь до максимальной занятости", - отметил он.

"Рубль вчера стал лидером среди основных ЕМ валют, отыграв отставание в период праздничных торгов. Восстановление спроса на рисковые активы в мире, снижение доллара и уверенный рост цен на нефть сверх $67 за баррель обеспечили эмоциональную поддержку, а резко возросшая активность экспортеров - поддержку вполне реальную. Сегодняшние налоговые выплаты способны поддержать предложение от тех экспортеров, кто предпочитал выжидать до последнего. Помимо этого, фокус остается на внешних факторах, позитивное влияние которых нивелируется лишь стабильным локальным спросом на валюту. Каких-то серьезных рисков на текущий момент не просматривается", - подчеркивает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"В четверг валюты EM торгуются без единой динамики, рубль немного слабеет вместе с мексиканским песо и турецкой лирой. Российскую валюту локально поддерживает налоговый период. Санкционные риски немного снизились, но остаются ключевым фактором. После обсуждения точечных санкций со стороны ЕС дальнейшее давление ожидается со стороны США, которые планируют санкции в ответ на кибератаки и нарушения обязательств по химическому оружию. Но пока мы ожидаем рубль в ближайшие дни вблизи 73,5-74 руб./$1 без потенциала существенного укрепления в ближайшее время", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На глобальных рынках гособлигаций наблюдается усиление распродаж, что привело к тому, что доходность 10-летних US Treasuries подскочила выше 1,4% впервые с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В четверг доходность 10-летних US Treasuries обновила максимум за год, достигнув 1,43%, поскольку инвесторы делают ставку на активное восстановление экономики за счет дополнительных стимулирующих мер, низких процентных ставок и вакцинации от коронавируса, пишет Trading Economics. В начале года доходность этих облигаций находилась на уровне около 0,9%.

В целом, мировой рынок гособлигаций переживает худший старт года с 2015 года на фоне растущей уверенности инвесторов в том, что распространение вакцин от коронавируса позволит стимулировать рост экономики и существенное инфляционное давление.

Цены на нефть эталонных марок в четверг днем продолжают умеренно повышаться на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,22% - до $67,19 за баррель. По итогам торгов 24 февраля эти контракты подорожали на 2,6% - до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,3% - до $63,41 за баррель. Накануне эти контракты поднялись в цене на 2,5% - до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.

Данные министерства энергетики США в среду показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

"Вопреки ожиданиям, цены на нефть Brent снова вернулись к максимальным уровням с января 2020 года, отыгрывая намерения ФРС и далее сохранять денежную политику мягкой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей, рост запасов бензинов на 12 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 5 млн баррелей. Добыча нефти упала на 10% - до 9,7 млн баррелей в сутки, - следствие простоя во время аномальных холодов на прошлой неделе. Аппетит инвесторов к рисковым активам пока будет оказывать сырью поддержку, тем не менее, в фокусе заседание ОПЕК+ 3-4 марта. С учетом высоких цен на нефть альянс может изменить политику по квотам", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Крылова Екатерина.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно лишь слегка повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" подросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,65% и 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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