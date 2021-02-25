"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с прогнозной ценой $314,5

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Cummins Inc. с прогнозной ценой $314,5 за штуку и ожидаемой доходностью 31% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что Cummins Inc. - это один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. Компания является поставщиком для порядка 1200 производителей более чем в 190 странах. В числе потребителей техники Cummins значатся JCB, Iveco, Bombardier, КамАЗ, ГАЗ и многие другие.

Компания также развивает свой потенциал в области производства топливных элементов, а в конце 2020 года ввела в эксплуатацию крупнейший в мире электролизер мощностью 20 МВт с PEM (Proton exchange membrane), который способен производить примерно 3000 американских тонн водорода в год с использованием чистой гидроэнергетики. Процесс декарбонизации продолжает набирать обороты в современном мире, поэтому Cummins активно работает в данном направлении, чтобы остаться одним из лидеров двигательного и генерирующего оборудования, когда дизельное оборудование отойдет на задний план, указывают в "Финаме".

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