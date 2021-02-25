Котировки акций ВТБ пока сохраняют шансы на уверенное повышение - "Велес Капитал"

Котировки акций банка ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще сохраняют шансы на переход к более уверенному повышению, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, котировки акций ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще сохраняют шансы на переход к более уверенному повышению, удерживаясь выше ключевой поддержки (район 3,66 коп., также средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно сигнал на развитие роста с ближайшей целью 4 коп. подтвердится при закреплении выше 3,84 коп. Закрепление ниже 3,66 коп., напротив, может предвещать ускорение среднесрочного снижения с январского пика (4,14 коп.) и движение в район 3,30-3,50 коп." - указывает эксперт инвесткомпании.

Банк ВТБ в четверг сообщил о падении чистой прибыли по МСФО за 2020 год в 2,7 раза, до 75,3 млрд рублей, но при этом намерен выплатить годовые дивиденды в размере 50% чистой прибыли единым траншем, отмечает Кожухова. В дальнейшем банк также обещает направлять на выплату дивидендов аналогичную долю чистой прибыли, а при ее увеличении платить дивиденды несколькими траншами.

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